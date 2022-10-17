17 октября 2022

Зеленский заявил о новых перебоях с электроэнергией после ракетных ударов

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Владимир Зеленский попросил украинцев экономить электричество Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых перебоях с электроэнергией в результате ударов ракетами. Об этом он сообщил в своем видеообращении в соцсети.

«Сегодняшний обстрел ракетами и дронами снова привел к новым перебоям с электрикой, но это исправляется. Восстановительные работы продолжаются», — сказал Зеленский в видеообращении в своем telegram-канале. Он попросил украинцев экономить электричество.

Ранее украинский лидер заявлял, что экономия электричества «обеспечит поражение российским планам». Вместе с тем, Зеленский уверен, что сознательное уменьшение потребления электроэнергии поможет отказаться от плановых отключений.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых перебоях с электроэнергией в результате ударов ракетами. Об этом он сообщил в своем видеообращении в соцсети. «Сегодняшний обстрел ракетами и дронами снова привел к новым перебоям с электрикой, но это исправляется. Восстановительные работы продолжаются», — сказал Зеленский в видеообращении в своем telegram-канале. Он попросил украинцев экономить электричество. Ранее украинский лидер заявлял, что экономия электричества «обеспечит поражение российским планам». Вместе с тем, Зеленский уверен, что сознательное уменьшение потребления электроэнергии поможет отказаться от плановых отключений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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