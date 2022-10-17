Зеленский заявил о новых перебоях с электроэнергией после ракетных ударов 18 октября 2022 в 02:05 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский попросил украинцев экономить электричество Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых перебоях с электроэнергией в результате ударов ракетами. Об этом он сообщил в своем видеообращении в соцсети. «Сегодняшний обстрел ракетами и дронами снова привел к новым перебоям с электрикой, но это исправляется. Восстановительные работы продолжаются», — сказал Зеленский в видеообращении в своем telegram-канале. Он попросил украинцев экономить электричество. Ранее украинский лидер заявлял, что экономия электричества «обеспечит поражение российским планам». Вместе с тем, Зеленский уверен, что сознательное уменьшение потребления электроэнергии поможет отказаться от плановых отключений. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых перебоях с электроэнергией в результате ударов ракетами. Об этом он сообщил в своем видеообращении в соцсети. «Сегодняшний обстрел ракетами и дронами снова привел к новым перебоям с электрикой, но это исправляется. Восстановительные работы продолжаются», — сказал Зеленский в видеообращении в своем telegram-канале. Он попросил украинцев экономить электричество. Ранее украинский лидер заявлял, что экономия электричества «обеспечит поражение российским планам». Вместе с тем, Зеленский уверен, что сознательное уменьшение потребления электроэнергии поможет отказаться от плановых отключений. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям