Зеленский призвал украинцев придерживаться новой тактики по борьбе с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский попросил украинцев ограничиться в потреблении электроэнергии. Он заявляет, что это «обеспечит поражение российским планам».
«С 17 до 23 часов должны сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение российским планам», — заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.
По его словам, из-за перебоев с электричеством в некоторых районах Украины энергетики ограничивают поставки ради стабильной работы все системы. Украинский лидер уверяет, что сознательное уменьшение потребления электроэнергии поможет отказаться от плановых отключений.
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил украинцев ограничиться в потреблении электроэнергии. Он заявляет, что это «обеспечит поражение российским планам». «С 17 до 23 часов должны сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение российским планам», — заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. По его словам, из-за перебоев с электричеством в некоторых районах Украины энергетики ограничивают поставки ради стабильной работы все системы. Украинский лидер уверяет, что сознательное уменьшение потребления электроэнергии поможет отказаться от плановых отключений. 10 октября Вооруженные силы России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. В Минобороны указывали, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины. В результате ударов Харьков и Львов полностью остались без света. В Киеве назвали удары по энергосистеме страны самыми масштабными с начала СВО. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия продолжит наносить удары, если Украина будет устраивать теракты на территории РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.