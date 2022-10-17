17 октября 2022

Власти Палестины попросили помощи РФ в противостоянии с США

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
От действий США страдают малые народы, заявил посол Палестины Фото:

Из-за действий США страдают палестинцы, поэтому необходимо создать международную конференцию во главе с Россией, чтобы решить этот вопрос. Об этом заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«От их действий [США] и недействий страдают малые народы, в том числе палестинцы», — считает Нофаль, его слова передают «Известия». «Мы хотим, чтобы была международная конференция для урегулирования этого вопроса, в которой Россия будет играть главную роль», — сказал дипломат.

Ранее член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), министр труда Ахмад Мадждалани рассказал, что США шантажировали Палестину из-за России. По его словам, палестинские власти отказались выступать против РФ.

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Из-за действий США страдают палестинцы, поэтому необходимо создать международную конференцию во главе с Россией, чтобы решить этот вопрос. Об этом заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. «От их действий [США] и недействий страдают малые народы, в том числе палестинцы», — считает Нофаль, его слова передают «Известия». «Мы хотим, чтобы была международная конференция для урегулирования этого вопроса, в которой Россия будет играть главную роль», — сказал дипломат. Ранее член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), министр труда Ахмад Мадждалани рассказал, что США шантажировали Палестину из-за России. По его словам, палестинские власти отказались выступать против РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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