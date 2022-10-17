Власти Палестины попросили помощи РФ в противостоянии с США

18 октября 2022 в 03:29 Размер текста - 17 +

От действий США страдают малые народы, заявил посол Палестины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-за действий США страдают палестинцы, поэтому необходимо создать международную конференцию во главе с Россией, чтобы решить этот вопрос. Об этом заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. «От их действий [США] и недействий страдают малые народы, в том числе палестинцы», — считает Нофаль, его слова передают «Известия». «Мы хотим, чтобы была международная конференция для урегулирования этого вопроса, в которой Россия будет играть главную роль», — сказал дипломат. Ранее член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), министр труда Ахмад Мадждалани рассказал, что США шантажировали Палестину из-за России. По его словам, палестинские власти отказались выступать против РФ.

Из-за действий США страдают палестинцы, поэтому необходимо создать международную конференцию во главе с Россией, чтобы решить этот вопрос. Об этом заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. «От их действий [США] и недействий страдают малые народы, в том числе палестинцы», — считает Нофаль, его слова передают «Известия». «Мы хотим, чтобы была международная конференция для урегулирования этого вопроса, в которой Россия будет играть главную роль», — сказал дипломат. Ранее член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), министр труда Ахмад Мадждалани рассказал, что США шантажировали Палестину из-за России. По его словам, палестинские власти отказались выступать против РФ.