Операторы связи в России повысят цены на тарифы в 2023 году

«Ведомости»: тарифы на сотовую связь повысят на 10—15% в 2023 году

18 октября 2022 в 03:57 Размер текста - 17 +

Тарифы на сотовую связь могут вырасти на 10—15% в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Средняя стоимость тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов вырастет в 2023 году на 10—15%. Такой прогноз дали в агентстве Telecom Daily, ссылаясь на предварительный опрос компании. Об этом сообщают «Ведомости». «Согласно предварительным опросам Telecom Daily, возможный рост стоимости сотовой связи будет в пределах 15%», — рассказал «Ведомостям» гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Такие цифры подтверждают эксперты инвестхолдинга «Финам» и аналитического агентства «ТМТ консалтинг». Там отметили, что повышение цен будет связано с необходимостью закупки подсанкционного оборудования. Ранее Кусков сообщал, что по итогам 2022 года рост цен на услуги мобильной связи составит 15-18%. По его словам, до конца текущего года мобильные и фиксированные операторы увеличат стоимость тарифов еще на 5-8%.

Средняя стоимость тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов вырастет в 2023 году на 10—15%. Такой прогноз дали в агентстве Telecom Daily, ссылаясь на предварительный опрос компании. Об этом сообщают «Ведомости». «Согласно предварительным опросам Telecom Daily, возможный рост стоимости сотовой связи будет в пределах 15%», — рассказал «Ведомостям» гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Такие цифры подтверждают эксперты инвестхолдинга «Финам» и аналитического агентства «ТМТ консалтинг». Там отметили, что повышение цен будет связано с необходимостью закупки подсанкционного оборудования. Ранее Кусков сообщал, что по итогам 2022 года рост цен на услуги мобильной связи составит 15-18%. По его словам, до конца текущего года мобильные и фиксированные операторы увеличат стоимость тарифов еще на 5-8%.