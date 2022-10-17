В Госдуме РФ поддержали принятие бюджета в части обороны и нацбезопасности страны 18 октября 2022 в 04:18 Размер текста - 17 + На заседании ГД присутствовали представители военного ведомства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Комиссия Государственной Думы (ГД) в закрытом режиме поддержала принятие бюджета в части обороны и нацбезопасности. Об этом «Ведомостям» сказал глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Комиссия Госдумы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, в закрытом режиме рассмотрела соответствующие статьи бюджета, сообщил Картаполов «Ведомостям». По его словам, на заседании участвовали представители военного ведомства, в том числе отвечающие за материально-техническое обеспечение армии РФ, и вооружения. Картаполов сообщил, что вопросов о проблемах частичной мобилизации представителям Минобороны депутаты не задавали. По его словам, депутаты «задавали им те вопросы, которые считали нужными». Ранее в Госдуме предложили возместить затраты мобилизованных россиян на покупки для службы. Там предложили возмещать потраченные средства за счет социального вычета. Комиссия Государственной Думы (ГД) в закрытом режиме поддержала принятие бюджета в части обороны и нацбезопасности. Об этом «Ведомостям» сказал глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Комиссия Госдумы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, в закрытом режиме рассмотрела соответствующие статьи бюджета, сообщил Картаполов «Ведомостям». По его словам, на заседании участвовали представители военного ведомства, в том числе отвечающие за материально-техническое обеспечение армии РФ, и вооружения. Картаполов сообщил, что вопросов о проблемах частичной мобилизации представителям Минобороны депутаты не задавали. По его словам, депутаты «задавали им те вопросы, которые считали нужными». Ранее в Госдуме предложили возместить затраты мобилизованных россиян на покупки для службы. Там предложили возмещать потраченные средства за счет социального вычета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям