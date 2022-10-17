17 октября 2022

В Госдуме РФ поддержали принятие бюджета в части обороны и нацбезопасности страны

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
На заседании ГД присутствовали представители военного ведомства Фото:

Комиссия Государственной Думы (ГД) в закрытом режиме поддержала принятие бюджета в части обороны и нацбезопасности. Об этом «Ведомостям» сказал глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

Комиссия Госдумы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, в закрытом режиме рассмотрела соответствующие статьи бюджета, сообщил Картаполов «Ведомостям». По его словам, на заседании участвовали представители военного ведомства, в том числе отвечающие за материально-техническое обеспечение армии РФ, и вооружения.

Картаполов сообщил, что вопросов о проблемах частичной мобилизации представителям Минобороны депутаты не задавали. По его словам, депутаты «задавали им те вопросы, которые считали нужными».

Ранее в Госдуме предложили возместить затраты мобилизованных россиян на покупки для службы. Там предложили возмещать потраченные средства за счет социального вычета.

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Комиссия Государственной Думы (ГД) в закрытом режиме поддержала принятие бюджета в части обороны и нацбезопасности. Об этом «Ведомостям» сказал глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Комиссия Госдумы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, в закрытом режиме рассмотрела соответствующие статьи бюджета, сообщил Картаполов «Ведомостям». По его словам, на заседании участвовали представители военного ведомства, в том числе отвечающие за материально-техническое обеспечение армии РФ, и вооружения. Картаполов сообщил, что вопросов о проблемах частичной мобилизации представителям Минобороны депутаты не задавали. По его словам, депутаты «задавали им те вопросы, которые считали нужными». Ранее в Госдуме предложили возместить затраты мобилизованных россиян на покупки для службы. Там предложили возмещать потраченные средства за счет социального вычета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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