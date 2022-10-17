В больнице Пермского края ввели ограничения на прием доноров

Ограничение введено в больнице в Березниках Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермской краевой больнице имени Вагнера в Березниках введено ограничение на прием доноров. Объявление размещено на входе в городское отделение переливания крови. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Мария Малакотина. Горожанка также сделала фотографию объявления.

«Уважаемые доноры, с 17 октября прием доноров ограничен количеством 25 человек. Доноры с группой крови АВ (IV, резус-фактор положительный) — 1 человек; доноры с группой крови А (II, резус-фактор отрицательный) — 1 человек», — написано в объявлении.

В пресс-службе больницы URA.RU не смогли оперативно прокомментировать, в связи с чем введено ограничение на прием доноров и как долго оно будет действовать. Комментарий в медучреждении обещали предоставить позже.

Ранее стало известно, что в Перми наблюдается острая нехватка доноров, имеющих кровь III и IV группы с отрицательным резус-фактором. В Чайковском закрытие единственного в городе центра переливания крови вызвало обеспокоенность горожан. Однако глава центральной городской больницы Александр Кожевников заверил, что местные жители не останутся без донорской крови — ее будут доставлять из Перми.