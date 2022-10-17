17 октября 2022

Свердловские зеки создают дизайнерские сумки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, заключенные, осужденные, зеки, зэк, швейное производство, ик10, исправительная колония10
Сумки изготовят заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле Фото:

Свердловские заключенные изготовят 4000 двухсторонних сумок. Об этом URA.RU сообщили в ГУФСИН по Свердловской области. Пошивом сумок займутся осужденные из исправительной колонии №12 Нижнего Тагила (Свердловская область).

«На швейном участке производственной зоны ИК-12 (Нижний Тагил) изготовят 4000 двухсторонних сумок для коммерческой организации города Екатеринбурга. В ходе выполнения заказа будет дополнительно задействовано четверо осужденных. Срок выполнения данного заказа — декабрь 2022 года», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что в Нижнем Тагиле поставят три остановочных комплекса. Их изготовили заключенные ИК-12. Первая остановка золотого цвета уже появилась на Театральной площади. Еще два остановочных комплекса установят на центральных улицах до середины октября.

В тагильской ИК-12 изготовят 4000 двухсторонних сумок
Фото:
В ходе выполнения заказа будет дополнительно задействовано четверо осужденных
Фото:

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Свердловские заключенные изготовят 4000 двухсторонних сумок. Об этом URA.RU сообщили в ГУФСИН по Свердловской области. Пошивом сумок займутся осужденные из исправительной колонии №12 Нижнего Тагила (Свердловская область). «На швейном участке производственной зоны ИК-12 (Нижний Тагил) изготовят 4000 двухсторонних сумок для коммерческой организации города Екатеринбурга. В ходе выполнения заказа будет дополнительно задействовано четверо осужденных. Срок выполнения данного заказа — декабрь 2022 года», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что в Нижнем Тагиле поставят три остановочных комплекса. Их изготовили заключенные ИК-12. Первая остановка золотого цвета уже появилась на Театральной площади. Еще два остановочных комплекса установят на центральных улицах до середины октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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