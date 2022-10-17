Свердловские зеки создают дизайнерские сумки. Фото

18 октября 2022 в 09:37 Размер текста - 17 +

Сумки изготовят заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловские заключенные изготовят 4000 двухсторонних сумок. Об этом URA.RU сообщили в ГУФСИН по Свердловской области. Пошивом сумок займутся осужденные из исправительной колонии №12 Нижнего Тагила (Свердловская область). «На швейном участке производственной зоны ИК-12 (Нижний Тагил) изготовят 4000 двухсторонних сумок для коммерческой организации города Екатеринбурга. В ходе выполнения заказа будет дополнительно задействовано четверо осужденных. Срок выполнения данного заказа — декабрь 2022 года», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что в Нижнем Тагиле поставят три остановочных комплекса. Их изготовили заключенные ИК-12. Первая остановка золотого цвета уже появилась на Театральной площади. Еще два остановочных комплекса установят на центральных улицах до середины октября. В тагильской ИК-12 изготовят 4000 двухсторонних сумок Фото: ГУФСИН России по Свердловской области В ходе выполнения заказа будет дополнительно задействовано четверо осужденных Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Свердловские заключенные изготовят 4000 двухсторонних сумок. Об этом URA.RU сообщили в ГУФСИН по Свердловской области. Пошивом сумок займутся осужденные из исправительной колонии №12 Нижнего Тагила (Свердловская область). «На швейном участке производственной зоны ИК-12 (Нижний Тагил) изготовят 4000 двухсторонних сумок для коммерческой организации города Екатеринбурга. В ходе выполнения заказа будет дополнительно задействовано четверо осужденных. Срок выполнения данного заказа — декабрь 2022 года», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что в Нижнем Тагиле поставят три остановочных комплекса. Их изготовили заключенные ИК-12. Первая остановка золотого цвета уже появилась на Театральной площади. Еще два остановочных комплекса установят на центральных улицах до середины октября.