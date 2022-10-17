Курганский педагог назвал «бестолковым» учебник, возмутивший родителей. Скрин

18 октября 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Учитель из Курганской области поддержал возмущения родителей учеников 6 класса из-за учебника обществознания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший учитель истории из Курганской области Владимир Кочеулов назвал учебник обществознания для 6 класса (авторы: А.О. Котова, Т.Е. Лискова) составленным некорректно. Экс-педагог поддержал критику родителей учеников, возмущенных содержанием учебника, передает корреспондент URA.RU. «Текст учебника про структуру государства некорректный. Авторы перечисляют в одном ряду исполнительную власть, вооруженные силы и судебную систему. Но вооруженные силы отвечают за безопасность страны, охраняют ее суверенитет. Они не входят в исполнительную власть и не являются отдельной веткой власти. Приводится информация про римский клуб. Цель его создания — продвижение демократических ценностей, я полагаю, он создан при непосредственном участии американцев, а они свои идеи продвигали в Югославии, Ираке, Ливии[.]. Вероятно, авторы западники и вкладывают в несформировавшиеся умы западные идеи. Не указаны конкретные достижения клуба. Учебник в этой части написан бестолково», — сказал Кочеулов URA.RU. Член совета по патриотическому воспитанию при правительстве Курганской области Владимир Ярушников отметил, что ранее вел обществознание в 5-6 классах. «У нас были учебники с „нормальным“ содержанием. К сожалению, в этом важном вопросе отсутствует единый государственный подход, в угоду коммерческим интересам [определенных] лиц издается масса противоречивых и не всегда нужных по содержанию учебников. Нет единого учебника, как это было во времена СССР, отсюда и такие антироссийские по содержанию материалы. Необходимо в таких вопросах прийти к единому учебнику обществознания, истории и не вводить учащихся в диссонанс», — считает он. Лауреат конкурса «Лучший учитель России» из Кургана Юрий Долгих также заявил, что к ряду примеров в данном учебнике есть вопросы. «С точки зрения теоретической базы учебник хорош для подготовки к ВПР. Скорее всего это связано с тем, что авторы учебника сами являются составителями Всероссийских проверочных работ», — сказал он. Долгих работает по учебнику Л.Н. Боголюбова, примеры приводит свои. Председатель родкомитета области Юрий Леонов, в свою очередь, заявлял, что не считает, что данный учебник может как-то помешать воспитанию школьников. URA.RU направило в Министерство образования и в Рособрнадзор официальные запросы, ответ пока не поступил. Ранее URA.RU писало, что родители возмутились учебником обществознания, в котором назвали УрФО самым грязным округом в России. Читатели отметили и другие претензии к содержанию учебника. Родители учеников возмущены, что первой организацией, кто борется за сокращение вооружений и предотвращение войн, нищеты назван Римский клуб скрин: читатели URA.RU Родителей учеников возмутило описание структуры государства скрин: читатели URA.RU

Бывший учитель истории из Курганской области Владимир Кочеулов назвал учебник обществознания для 6 класса (авторы: А.О. Котова, Т.Е. Лискова) составленным некорректно. Экс-педагог поддержал критику родителей учеников, возмущенных содержанием учебника, передает корреспондент URA.RU. «Текст учебника про структуру государства некорректный. Авторы перечисляют в одном ряду исполнительную власть, вооруженные силы и судебную систему. Но вооруженные силы отвечают за безопасность страны, охраняют ее суверенитет. Они не входят в исполнительную власть и не являются отдельной веткой власти. Приводится информация про римский клуб. Цель его создания — продвижение демократических ценностей, я полагаю, он создан при непосредственном участии американцев, а они свои идеи продвигали в Югославии, Ираке, Ливии[.]. Вероятно, авторы западники и вкладывают в несформировавшиеся умы западные идеи. Не указаны конкретные достижения клуба. Учебник в этой части написан бестолково», — сказал Кочеулов URA.RU. Член совета по патриотическому воспитанию при правительстве Курганской области Владимир Ярушников отметил, что ранее вел обществознание в 5-6 классах. «У нас были учебники с „нормальным“ содержанием. К сожалению, в этом важном вопросе отсутствует единый государственный подход, в угоду коммерческим интересам [определенных] лиц издается масса противоречивых и не всегда нужных по содержанию учебников. Нет единого учебника, как это было во времена СССР, отсюда и такие антироссийские по содержанию материалы. Необходимо в таких вопросах прийти к единому учебнику обществознания, истории и не вводить учащихся в диссонанс», — считает он. Лауреат конкурса «Лучший учитель России» из Кургана Юрий Долгих также заявил, что к ряду примеров в данном учебнике есть вопросы. «С точки зрения теоретической базы учебник хорош для подготовки к ВПР. Скорее всего это связано с тем, что авторы учебника сами являются составителями Всероссийских проверочных работ», — сказал он. Долгих работает по учебнику Л.Н. Боголюбова, примеры приводит свои. Председатель родкомитета области Юрий Леонов, в свою очередь, заявлял, что не считает, что данный учебник может как-то помешать воспитанию школьников. URA.RU направило в Министерство образования и в Рособрнадзор официальные запросы, ответ пока не поступил. Ранее URA.RU писало, что родители возмутились учебником обществознания, в котором назвали УрФО самым грязным округом в России. Читатели отметили и другие претензии к содержанию учебника.