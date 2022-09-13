Курганский учитель, писавший Путину, вынужден уволиться из школы

14 сентября 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Владимир Кочеулов проработал в Звериноголовской школе более 25 лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Учитель истории Звериноголовской школы Курганской области Владимир Кочеулов, который ранее выиграл судебный спор из-за отстранения от работы, написал заявление об увольнении. Об этом URA.RU сообщил сам Кочеулов. «Я написал заявление об увольнении из школы по собственному желанию. Директор школы вручила мне уведомление о том, что меня отстранят от работы в связи с непрохождением психиатрического освидетельствования. С 1 сентября 2022 года вступило в силу постановление Минздрава об обязательном психиатрическом освидетельствовании учителей общеобразовательных школ (ранее в обязательно порядке его проходили только преподаватели учебно-воспитательных учреждений). Я решил больше не бороться, считаю, что я уже победитель. Ученики меня ждали, а родители поддерживали. Ухожу с гордо поднятой головой», — сказал Кочеулов. По словам Кочеулова, в Звериноголовской школе не хватает педагогов. Пока он боролся за свои права в суде, историю вел учитель начальных классов. После увольнения из школы Кочеулов планирует больше времени уделять своей депутатской работе в Звериноголовской думе. Ранее URA.RU писало, что14 декабря 2021 года учитель истории Владимир Кочеулов был отстранен от работы из-за заключения психиатров. Педагог подал в суд на школу и психбольницу, так как учителя общеобразовательных школ не подлежали обязательному психиатрическому освидетельствованию, а сама медпроцедура была выполнена с нарушениями. Ситуацию с отстранением педагог расценил как попытку районных чиновников убрать активиста: Кочеулов стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего был уволен высокопоставленный чиновник. Суд отменил приказ об отстранении и обязал школу выплатить педагогу более 40 тысяч рублей. Позже Кочеулов выиграл иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к экс-директору школы, которая представила психиатрам отрицательную характеристику на педагога. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Учитель истории Звериноголовской школы Курганской области Владимир Кочеулов, который ранее выиграл судебный спор из-за отстранения от работы, написал заявление об увольнении. Об этом URA.RU сообщил сам Кочеулов. «Я написал заявление об увольнении из школы по собственному желанию. Директор школы вручила мне уведомление о том, что меня отстранят от работы в связи с непрохождением психиатрического освидетельствования. С 1 сентября 2022 года вступило в силу постановление Минздрава об обязательном психиатрическом освидетельствовании учителей общеобразовательных школ (ранее в обязательно порядке его проходили только преподаватели учебно-воспитательных учреждений). Я решил больше не бороться, считаю, что я уже победитель. Ученики меня ждали, а родители поддерживали. Ухожу с гордо поднятой головой», — сказал Кочеулов. По словам Кочеулова, в Звериноголовской школе не хватает педагогов. Пока он боролся за свои права в суде, историю вел учитель начальных классов. После увольнения из школы Кочеулов планирует больше времени уделять своей депутатской работе в Звериноголовской думе. Ранее URA.RU писало, что14 декабря 2021 года учитель истории Владимир Кочеулов был отстранен от работы из-за заключения психиатров. Педагог подал в суд на школу и психбольницу, так как учителя общеобразовательных школ не подлежали обязательному психиатрическому освидетельствованию, а сама медпроцедура была выполнена с нарушениями. Ситуацию с отстранением педагог расценил как попытку районных чиновников убрать активиста: Кочеулов стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего был уволен высокопоставленный чиновник. Суд отменил приказ об отстранении и обязал школу выплатить педагогу более 40 тысяч рублей. Позже Кочеулов выиграл иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к экс-директору школы, которая представила психиатрам отрицательную характеристику на педагога.