Екатеринбуржские офицеры пополнят ряды военнослужащих на спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Группа офицеров, попавших под частичную мобилизацию, отправилась из Екатеринбурга в учебный центр, чтобы затем принять участие в спецоперации на Украине. Автобус с призванными отошел от Чкаловского военкомата, передает корреспондент URA.RU.

Мужчин провожали их близкие и родные. «Знаю, что отправляться на спецоперацию нужно, кто, если не мы? Настрой позитивный. Те, кто покинули Россию, поступили неправильно: они всю жизнь будут бегать, жить будет негде этим „бегункам“», — поделился мнением один из мобилизованных — капитан Тимофей В. «Победа будет за нами», — добавила его супруга.

В этот же день из Чкаловского военкомата отправились на спецоперацию и добровольцы. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге впервые с конца сентября возобновили отправки мобилизованных. Призванных провожали не только в Чкаловском, но и Ленинском, Кировском, Орджоникидзевском военкоматах.

Частичную мобилизацию в России 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Глава государства уточнял, что для участия в СВО будут призваны те, кто имеет боевой опыт. Порядка 300 тысяч бойцов, подходящих под соответствующие критерии, будут отправлены в зону проведения спецоперации.