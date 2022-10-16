В Екатеринбурге возобновили отправки мобилизованных. Видео

17 октября 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Военкоматы Екатеринбурга впервые с конца сентября отправили мобилизованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В военкоматах Екатеринбурга возобновились отправки мужчин, попавших под частичную мобилизацию. Впервые с конца сентября автобусы с призванными отошли от комиссариатов Ленинского и Орджоникидзевского районов, передает корреспондент URA.RU. В ближайшие дни отправки продолжатся по всему городу. «Отправляют в Елань. На сколько, естественно, не знаем. Там видно будет», — поделился один из мобилизованных. Утром 17 октября из Ленинского района выехали семь офицеров-артиллеристов. Как они сообщили корреспонденту URA.RU, отправку они ждали с начала октября. Из Орджоникидзевского района также отправились мобилизованные — небольшая группа до трех человек. Как сообщили URA.RU в приемных военкоматов Чкаловского и Кировского районов, на этой неделе оттуда также поедут мобилизованные. Ближайшая отправка намечена на 18 октября. Аналогичные планы у комиссариатов Ленинского и Орджоникидзевского районов. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. Предполагается, что из Свердловской области будут отправлены 9,7 тысячи человек. План мобилизации по Екатеринбургу власти пока не озвучивали. 30 сентября в Екатеринбурге и во многих других городах отправки мобилизованных были приостановлены до особого распоряжения. 2 октября в приемных военкоматов по Кировскому, Ленинскому и Октябрьскому районам Екатеринбурга URA.RU сказали, что ближайшие отправки намечены на 10 октября. Однако в этот день они так же не состоялись. Отбытие мобилизованных назначили на 13 октября, но и тогда мероприятия вновь отложили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В военкоматах Екатеринбурга возобновились отправки мужчин, попавших под частичную мобилизацию. Впервые с конца сентября автобусы с призванными отошли от комиссариатов Ленинского и Орджоникидзевского районов, передает корреспондент URA.RU. В ближайшие дни отправки продолжатся по всему городу. «Отправляют в Елань. На сколько, естественно, не знаем. Там видно будет», — поделился один из мобилизованных. Утром 17 октября из Ленинского района выехали семь офицеров-артиллеристов. Как они сообщили корреспонденту URA.RU, отправку они ждали с начала октября. Из Орджоникидзевского района также отправились мобилизованные — небольшая группа до трех человек. Как сообщили URA.RU в приемных военкоматов Чкаловского и Кировского районов, на этой неделе оттуда также поедут мобилизованные. Ближайшая отправка намечена на 18 октября. Аналогичные планы у комиссариатов Ленинского и Орджоникидзевского районов. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. Предполагается, что из Свердловской области будут отправлены 9,7 тысячи человек. План мобилизации по Екатеринбургу власти пока не озвучивали. 30 сентября в Екатеринбурге и во многих других городах отправки мобилизованных были приостановлены до особого распоряжения. 2 октября в приемных военкоматов по Кировскому, Ленинскому и Октябрьскому районам Екатеринбурга URA.RU сказали, что ближайшие отправки намечены на 10 октября. Однако в этот день они так же не состоялись. Отбытие мобилизованных назначили на 13 октября, но и тогда мероприятия вновь отложили.