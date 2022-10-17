Курганским добровольцам, которые не стали военными, не оформят кредитные каникулы

Некоторых курганских добровольцев не коснутся кредитные каникулы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Добровольцам Курганской области, которые не относятся к Министерству обороны, не положены кредитные каникулы. Об этом URA.RU рассказали в областном военкомате.

«Кредитные каникулы коснутся не всех добровольцев. Те граждане, которые находятся на линии фронта, но не относятся к Министерству обороны, не подпадают под действие закона», — подчеркнули в военкомате. Речь идет о гражданах, которые поехали на спецоперацию (СВО) в составе частных военных компаний или добровольческих батальонов. Решение связано с тем, что они получают за это определенное вознаграждение.

Ранее URA.RU писало, что раненным в спецоперации мобилизованным из Курганской области продлят кредитные каникулы на срок лечения в госпитале. В целом, военнослужащие получают кредитные каникулы на срок службы по контракту либо участия в спецоперации. В Сбере подать заявку на кредитные каникулы мобилизованные курганцы и их семьи могут в онлайн-формате.

Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, идет с 24 февраля. Президент России подчеркивал, что основная цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.