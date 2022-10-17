Глава курганского Сбера объяснил, как мобилизованным и их семьям получить кредитные каникулы

Мобилизованные курганцы и их семьи могут подать заявку на кредитные каникулы в Сбере в онлайн-формате

В курганском Сбере объяснили, как мобилизованным и их семьям получить кредитные каникулы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Курганским мобилизованным и их семьям рассказали, как получить кредитные каникулы в Сбербанке, и что для этого необходимо. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции при участии областного военного комиссара Айрата Зарипова и представителей банковских структур.

«В настоящий момент мы готовы и принимаем заявки военнослужащих, мобилизованных и членов их семей. На сайте Сбербанка появился специальный раздел „Кредитные каникулы для военнослужащих“. На этой странице есть три ключевых раздела: кредитные каникулы (кому они положены), о подтверждающих документах, которые необходимо предоставить и ответы на самые часто встречающиеся вопросы», — говорит руководитель Сбербанка в Курганской области Станислав Зольников. Если полученной информации недостаточно для принятия решения, то клиенты Сбера могут позвонить по номеру 900. Телефонная линия действует круглосуточно.

Те клиенты, которые находятся за пределами России, могут обратиться за консультацией по телефону: +7 495 500 55 50. В том числе работает горячая линия: 8 800 200 82 00. Также оформить заявку на кредитные каникулы можно в «Сбербанк. онлайн» в разделе «Реструктуризация — по призыву», либо можно обратиться в офис Сбербанка.

После обращения в Сбер клиент получит СМС-уведомление, что банк принял его обращение. В зависимости от типа кредита, назначается срок рассмотрения обращения. «В течение этого периода сотрудник банка проверит полноту и достаточность комплекта документов, предоставленных заемщиков, урегулирует вопросы с доверенностью, либо с подтверждением с намерением получить кредитные каникулы от мобилизованного или его доверенного лица. Потом клиент получает итоговое СМС-сообщение с результатом», — говорит Зольников.

Ранее URA.RU сообщало, что раненным в спецоперации мобилизованным из Курганской области продлят кредитные каникулы на срок лечения в госпитале. В целом, военнослужащие получают кредитные каникулы на срок службы по контракту либо участия в спецоперации, плюс 30 дней.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.