Раненным мобилизованным курганцам продлят кредитные каникулы

Мобилизованным жителям Курганской области, которых ранили во время спецоперации, продлят кредитные каникулы. Об этом управляющий отделения по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка РФ Евгений Немчинов рассказал на пресс-конференции, организованной областным военным комиссариатом, передает корреспондент URA.RU.
«Кредитные каникулы предоставляются на срок службы по контракту либо участия в СВО, плюс 30 дней. Либо если есть необходимость долечиваться в госпитале по истечению этого срока», — рассказал Немчинов.
Он объяснил, что на этот период банк не начисляет штрафов по просроченной задолженности, но проценты по льготному периоду начисляются. По потребительским кредитам — это льготная ставка 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита, но не более первоначальной ставки, указанной в кредитном договоре. На встрече, в том числе, присутствовали, военком региона Айрат Зарипов и руководители местных отделений крупных банков.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил приостановить начисление процентов по кредитам для мобилизованных граждан. О частичной мобилизации в России объявили 21 сентября.
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