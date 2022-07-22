Текслер отправил телеграмму Герою РФ из челябинского полка

Алексей Текслер поздравил Ивана Шица с вручением высшей воинской награды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил поздравительную телеграмму полковнику Ивану Шицу, командиру 239-го гвардейского танкового полка, базирующегося в Чебаркуле, в связи с вручением ему Золотой Звезды Героя РФ. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

«Уважаемый Иван Александрович, поздравляю вас с высшей наградой страны — званием Героя Российской Федерации. Этим высоким знаком отличия отмечен подвиг ваш и ваших боевых товарищей, которые сегодня находятся на передовой борьбы за национальные интересы России, защищая братский народа Донбасса. Мы гордимся вами, ценим ваш подвиг, мужество и решительность, верим в скорую Победу и в новую жизнь на освобожденных территориях, ваша малая родина ждет своих сыновей!», — говорится в сообщении.

Иван Шиц с ноября 2021 года является командиром 239-го гвардейского танкового Оренбургского казачьего полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии, которая постоянно дислоцируется в Чебаркуле. Ранее президент РФ Владимир Путин за успешные действия в ходе спецоперации на Украине наградил полк орденом Жукова, а командир Иван Шиц стал Героем России. Накануне Звезду Героя ему вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам президента Путина, начатая на Украине 24 февраля спецоперация носит освободительный характер, а также преследует цели денацификации и демилитаризации украинского государства. Главной целью СВО стало прекращение геноцида жителей Донбасса со стороны армии и националистических формирований Украины.

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