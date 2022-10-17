17 октября 2022

Свердловские церковнослужители из отряда Кадырова освятили автоматы бойцов «Ахмата». Видео

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День ВДВ. Курган , кадило, рпц, обряд освящения
Освещали автоматы бойцов «Ахмата» руками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Церковнослужители из Первоуральска (Свердловская область) Андрей Тропин и Андрей Судницын, которые участвуют в спецоперации в качестве бойцов спецназа «Ахмат», освятили автоматы своих сослуживцев. Они принимали оружие любого бойца вне зависимости от его вероисповедания.

«Мы с Андреем взяли с собой святую воду, я сказал своим братьям разложить автоматы, и провели чин освящения. У нас нет крапила, руками освятили», — сообщил Тропин в телевизионном сюжете телеканала «Россия 24».

Воин-церковнослужитель заявил, что нарисовал на своем автомате крест, чтобы люди понимали — это его «меч». По словам Тропина, в бой он идет с фразой «Аллаху акбар», а все подразделение отправляется с криком «Ахмат — сила». В настоящее время часть спецподразделения главы Чечни Рамзана Кадырова находится на подходе к Лисичанску в Луганской народной республике.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров похвалил воинов-церковнослужителей из Первоуральска Андрея Тропина и Андрея Судницына, которые решили участвовать в спецоперации на Украине. Мужчины отправились на передовую через добровольческий спецназ «Ахмат».

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Церковнослужители из Первоуральска (Свердловская область) Андрей Тропин и Андрей Судницын, которые участвуют в спецоперации в качестве бойцов спецназа «Ахмат», освятили автоматы своих сослуживцев. Они принимали оружие любого бойца вне зависимости от его вероисповедания. «Мы с Андреем взяли с собой святую воду, я сказал своим братьям разложить автоматы, и провели чин освящения. У нас нет крапила, руками освятили», — сообщил Тропин в телевизионном сюжете телеканала «Россия 24». Воин-церковнослужитель заявил, что нарисовал на своем автомате крест, чтобы люди понимали — это его «меч». По словам Тропина, в бой он идет с фразой «Аллаху акбар», а все подразделение отправляется с криком «Ахмат — сила». В настоящее время часть спецподразделения главы Чечни Рамзана Кадырова находится на подходе к Лисичанску в Луганской народной республике. Ранее URA.RU сообщало, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров похвалил воинов-церковнослужителей из Первоуральска Андрея Тропина и Андрея Судницына, которые решили участвовать в спецоперации на Украине. Мужчины отправились на передовую через добровольческий спецназ «Ахмат».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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