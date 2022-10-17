Освещали автоматы бойцов «Ахмата» руками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Церковнослужители из Первоуральска (Свердловская область) Андрей Тропин и Андрей Судницын, которые участвуют в спецоперации в качестве бойцов спецназа «Ахмат», освятили автоматы своих сослуживцев. Они принимали оружие любого бойца вне зависимости от его вероисповедания.

«Мы с Андреем взяли с собой святую воду, я сказал своим братьям разложить автоматы, и провели чин освящения. У нас нет крапила, руками освятили», — сообщил Тропин в телевизионном сюжете телеканала «Россия 24».

Воин-церковнослужитель заявил, что нарисовал на своем автомате крест, чтобы люди понимали — это его «меч». По словам Тропина, в бой он идет с фразой «Аллаху акбар», а все подразделение отправляется с криком «Ахмат — сила». В настоящее время часть спецподразделения главы Чечни Рамзана Кадырова находится на подходе к Лисичанску в Луганской народной республике.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров похвалил воинов-церковнослужителей из Первоуральска Андрея Тропина и Андрея Судницына, которые решили участвовать в спецоперации на Украине. Мужчины отправились на передовую через добровольческий спецназ «Ахмат».