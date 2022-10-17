Задержанный ФСБ челябинский замминистра встретит Новый год в СИЗО

18 октября 2022 в 12:31 Размер текста - 17 +

Иван Белавкин «отпразднует» Новый год в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Первому замминистра строительства Челябинской области Ивану Белавкину, обвиняемому в коррупции, продлили срок ареста до 10 января. Об этом сообщили URA.RU в региональной прокуратуре. «Центральный районный суд Челябинска 28 сентября в очередной раз продлил Белавкину меру пресечения в виде заключения под стражу на период рассмотрения уголовного дела сроком на три месяца, то есть до 10 января 2023 года. Прокурор в суде вышестоящей инстанции отстоял законность избранной меры пресечения», — пояснила URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. Белавкина задержали сотрудники ФСБ в июне 2021 года прямо в ходе коллегии министерства, выведя его в наручниках. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с декабря 2020 года по март 2021 года он получил 1 млн 175 тысяч рублей от организации, которая вела реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района. Белавкин не признает вины и не подал в отставку с должности первого замминистра. Адвокаты добивались замены меры пресечения на более мягкую — домашний арест или запрет определенных действий. Но Челябинский областной суд 18 октября счел более вескими доводы прокуратуры и оставил чиновника в СИЗО.

Первому замминистра строительства Челябинской области Ивану Белавкину, обвиняемому в коррупции, продлили срок ареста до 10 января. Об этом сообщили URA.RU в региональной прокуратуре. «Центральный районный суд Челябинска 28 сентября в очередной раз продлил Белавкину меру пресечения в виде заключения под стражу на период рассмотрения уголовного дела сроком на три месяца, то есть до 10 января 2023 года. Прокурор в суде вышестоящей инстанции отстоял законность избранной меры пресечения», — пояснила URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. Белавкина задержали сотрудники ФСБ в июне 2021 года прямо в ходе коллегии министерства, выведя его в наручниках. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с декабря 2020 года по март 2021 года он получил 1 млн 175 тысяч рублей от организации, которая вела реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района. Белавкин не признает вины и не подал в отставку с должности первого замминистра. Адвокаты добивались замены меры пресечения на более мягкую — домашний арест или запрет определенных действий. Но Челябинский областной суд 18 октября счел более вескими доводы прокуратуры и оставил чиновника в СИЗО.