Экс-начальник курганского отдела МВД не смог избавиться от судимости по делу о премиях

Осужденный по делу о премиях экс-начальник курганского отдела МВД не смог опротестовать приговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Седьмой кассационный суд Челябинска отказал экс-начальнику МО МВД «Каргапольский» Денису Мурашову в отмене действующего приговора по превышению полномочий и квалификации его действий как должностного проступка. Ранее мужчина был признан виновным по делу о незаконном сборе и распределении премий. Информация появилась на сайте суда.

«Фактические обстоятельства дела судом первой инстанции установлены правильно, действия Мурашова Д. А. верно квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК РФ <…> апелляционное постановление Курганского областного суда в отношении Мурашова оставить без изменения, кассационную жалобу осужденного — без удовлетворения», — гласит постановление суда. Бывший силовик отбывает условное лишение свободы, также ему запрещено занимать организационно-распорядительные должности в течение двух лет.

Мурашов попал в разработку УФСБ по Курганской области после того, как его заподозрили в незаконном распределении премий между подчиненными. Он был задержан в августе 2020 года и помещен в СИЗО, а в ноябре того же года отпущен под домашний арест. Мужчину обвиняли в том, что с 2016 по 2020 года он собрал для распределения с подчиненных сотрудников около 2,5 млн рублей. Каргапольским районным судом бывший полицейский был приговорен к году лишения свободы условно. Позже в областном суде с мужчины сняли ряд обвинений и сократили срок наказания до 10 месяцев, а запрет на занимание должностей до 1,5 года.

При подаче апелляции Мурашов и адвокаты настаивали, что «нарушение порядка оформления приказов о выплате разовых премий, <…> при наличии самого права на получение такого вида премий, не является преступным деянием. Такое нарушение <…>, может быть расценено как нарушение финансовой дисциплины или должностной проступок, влекущий применение норм не уголовной, а дисциплинарной ответственности». Суд не согласился с доводами защиты и оставил текущий приговор в силе.