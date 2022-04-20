Экс-начальнику курганского отдела полиции изменили приговор

21 апреля 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Денису Мурашову смягчили приговор, снизив срок наказания до 10 месяцев лишения свободы условно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшему начальнику каргапольского отдела полиции (Курганская область) Денису Мурашову, признанному ранее виновным в превышении должностных полномочий, смягчили приговор. Решение об этом принято после апелляционной жалобы, сообщили URA.RU в пресс-службе Курганского областного суда. «Приговор Каргапольского районного суда по уголовному делу в отношении Мурашова изменен. Срок наказания снижен до 10 месяцев лишения свободы условно», — рассказали в суде. В соответствии с решением суда первой инстанции, Мурашов был приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Ему также запрещалось в течение двух лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями. В соответствии с решением суда апелляционной инстанции, срок такого запрета сокращен до одного года и шести месяцев. Испытательный срок областной суд менять не стал. Приговор по уголовному делу в отношении Мурашова Каргапольский районный суд вынес в феврале. Экс-силовика обвиняли в двух преступлениях по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следственные органы заявляли, что Мурашов с 2016 по 2020 годы путем перераспределения разовых премий подчиненным сотрудникам полиции собирал с них деньги. Экс-силовик был в оперативной разработке сотрудников областного УФСБ. Его задержали 26 августа 2020 года. На следующий день Курганский городской суд отправил его в СИЗО. С ноября 2020 года Мурашов некоторое время находился под домашним арестом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Бывшему начальнику каргапольского отдела полиции (Курганская область) Денису Мурашову, признанному ранее виновным в превышении должностных полномочий, смягчили приговор. Решение об этом принято после апелляционной жалобы, сообщили URA.RU в пресс-службе Курганского областного суда. «Приговор Каргапольского районного суда по уголовному делу в отношении Мурашова изменен. Срок наказания снижен до 10 месяцев лишения свободы условно», — рассказали в суде. В соответствии с решением суда первой инстанции, Мурашов был приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Ему также запрещалось в течение двух лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями. В соответствии с решением суда апелляционной инстанции, срок такого запрета сокращен до одного года и шести месяцев. Испытательный срок областной суд менять не стал. Приговор по уголовному делу в отношении Мурашова Каргапольский районный суд вынес в феврале. Экс-силовика обвиняли в двух преступлениях по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следственные органы заявляли, что Мурашов с 2016 по 2020 годы путем перераспределения разовых премий подчиненным сотрудникам полиции собирал с них деньги. Экс-силовик был в оперативной разработке сотрудников областного УФСБ. Его задержали 26 августа 2020 года. На следующий день Курганский городской суд отправил его в СИЗО. С ноября 2020 года Мурашов некоторое время находился под домашним арестом.