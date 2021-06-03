В Курганской области будут судить экс-начальника отдела полиции

Дениса Мурашова обвинили в махинации с премиями подчиненных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уголовное дело в отношении бывшего начальника каргапольского отдела полиции (Курганская область) Дениса Мурашова передают в суд. Областной прокурор уже утвердил обвинительное заключение, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокурор Курганской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника МО МВД России „Каргапольский“», — говорится в сообщении. Мурашова обвиняют в двух преступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствие установило, что Мурашов с 2016 по 2020 годы путем перераспределения разовых премий подчиненным сотрудникам полиции собирал с них деньги, которые тратил по своему усмотрению. Всего таким образом он собрал более 2,5 млн рублей. Материалы уголовного дела направят в Каргапольский районный суд.

В случае признания вины Мурашову грозит до шести лет лишения свободы. «В обеспечение гражданских исков потерпевших и приговора суда на имущество, юридически принадлежащее родственникам обвиняемого, наложен арест», — сообщили URA.RU в региональном следственном управлении СК России.

Мурашова задержали 26 августа 2020 года по подозрению в махинациях с премиями подчиненных, совершенных в 2016 году. На следующий день Курганский городской суд отправил его в СИЗО. С ноября 2020 года бывший сотрудник полиции находится под домашним арестом. В мае пресс-служба ФСБ России по Курганской области сообщила о новом уголовном деле, возбужденном в отношении Мурашова.