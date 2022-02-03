Экс-начальнику курганского отдела полиции вынесли приговор

Дениса Мурашова приговорили к одному году лишения свободы условно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего начальника каргапольского отдела полиции (Курганская область) Дениса Мурашова признали виновным в превышении должностных полномочий. Его приговорили к условному сроку, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Мурашова приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Ему также запрещено два года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело в отношении Мурашова передали в Каргапольский районный суд в июне 2021 года. Экс-силовика обвиняли в двух преступлениях по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следственные органы заявляли, что Мурашов с 2016 по 2020 годы путем перераспределения разовых премий подчиненным сотрудникам полиции собирал с них деньги. Всего таким образом он собрал более 2,5 млн рублей.

Полученные деньги начальник отдела полиции перераспределял между подчиненными, а часть из них забирал себе, ими он распоряжался по своему усмотрению.«В ходе предварительного следствия вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый не признал», — сообщили URA.RU в региональном следственном управлении СК России.

Мурашов был в оперативной разработке сотрудников областного УФСБ. Его задержали 26 августа 2020 года по подозрению в махинациях с премиями подчиненных, совершенных в 2016 году. На следующий день Курганский городской суд отправил его в СИЗО. С ноября 2020 года бывший силовик находится под домашним арестом. В мае 2021 года стало известно о новом уголовном деле, возбужденном в отношении Мурашова.

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