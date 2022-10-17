ЦБ: в курганских магазинах подешевели конфеты и пряники

В Курганской области кондитерские изделия по итогам сентября стали дешевле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в сентябре подешевели шоколад, конфеты и пряники. Снижение цен на кондитерские изделия произошло из-за роста объемов производства сахара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе курганского отделения Уральского ГУ Центробанка России.

«Из-за высокого урожая сахарной свеклы и роста объемов производства сахара производители кондитерских изделий снизили свои издержки. В результате уменьшились годовые темпы прироста цен на конфеты, шоколад, пряники. Годовой темп прироста цен на продовольственные товары снизился до 15,22% в сентябре с 16,58% в августе», — говорится в информационно-аналитическом комментарии об инфляции в регионе в сентябре, который опубликован на сайте ЦБ. Из продуктов в Кургане подешевели яблоки, помидоры, картофель, свинина, мясо птицы.

В целом, в сентябре годовая инфляция в Курганской области составила 13,94% после 14,41% в августе. Это выше, чем по Уральскому федеральному округу (11,41%) и по России в целом (13,68%), приводит данные Банк России.

Ранее URA.RU писало, что по итогам августа в Курганской области замедлился рост цен на автомобили, шины и топливо. Тогда в Центробанке отмечали, что на динамику цен повлияло укрепление рубля в предыдущие месяцы и сдержанный потребительский спрос.