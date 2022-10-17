17 октября 2022

Беглый тюменский олигарх попросил политубежище в Италии

Геннадий Лисовиченко попросил политубежище у итальянских властей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на Антипинский НПЗ. 28.08.2019. Тюмень, антипинский нпз
Лисовиченко на протяжении 14 лет занимал пост генерального директора АНПЗ Фото:

Бывший гендиректор Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадий Лисовиченко просит власти Италии предоставить ему политическое убежище. Об этом сообщил его адвокат. Бизнесмен скрывался в Италии после объявления его в международный розыск.

« [Просьба о политубежище] связана с уголовным преследованием в России. Итальянские юристы занимаются этим вопросом. Это достаточно длительная процедура, но работа идет в этом направлении. В деле об экстрадиции поставлена точка: отказано. Уголовное дело в России приостановлено в связи с тем, что он [Лисовиченко] находится в Италии. Поэтому дальнейшего движения по уголовному делу не будет», — рассказал Руслан Елканов порталу «72.ру».

Ранее агентство рассказывало о том, что Геннадий Лисовиченко был объявлен в международный розыск по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Бизнесмен был задержан силовиками в Италии, позже итальянский суд отказался экстрадировать его в Россию.

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Бывший гендиректор Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадий Лисовиченко просит власти Италии предоставить ему политическое убежище. Об этом сообщил его адвокат. Бизнесмен скрывался в Италии после объявления его в международный розыск. « [Просьба о политубежище] связана с уголовным преследованием в России. Итальянские юристы занимаются этим вопросом. Это достаточно длительная процедура, но работа идет в этом направлении. В деле об экстрадиции поставлена точка: отказано. Уголовное дело в России приостановлено в связи с тем, что он [Лисовиченко] находится в Италии. Поэтому дальнейшего движения по уголовному делу не будет», — рассказал Руслан Елканов порталу «72.ру». Ранее агентство рассказывало о том, что Геннадий Лисовиченко был объявлен в международный розыск по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Бизнесмен был задержан силовиками в Италии, позже итальянский суд отказался экстрадировать его в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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