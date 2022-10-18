Кремль: решение о продлении «зерновой сделки» не принято

18 октября 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение о продлении «зерновой сделки» еще не принято Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение о будущем «зерновой сделки» пока не принято. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос о позиции России к продлению договоренностей по вывозу продовольствия из портов Украины. «Что касается переговоров. По мере того, как будет результат, как будет принято решение, будет сделано соответствующее заявление», — сообщил Песков. Представитель Кремля также отметил, что пока нет точной информации относительно того, стал ли «зерновой коридор» дорогой для переброски взрывчатки, которая впоследствии была использована для теракта на Крымском мосту. «Пока нечего добавить к тому, что сказал президент [на пресс-конференции в Астане]. Есть информация, что взрывчатка могла выйти из района Одессы по морю. Но все остальные детали наши специальные службы выясняют и устанавливают. Какие-либо дополнительные заявления невозможны», — отметил Дмитрий Песков. Переговоры о продлении «зерновой сделки» проходили 16—17 октября. Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане 14 октября сообщил, что в случае подтверждения факта, что взрывчатка была вывезена из одесского порта на зерновозе, Россия может закрыть «зерновую сделку».

Решение о будущем «зерновой сделки» пока не принято. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос о позиции России к продлению договоренностей по вывозу продовольствия из портов Украины. «Что касается переговоров. По мере того, как будет результат, как будет принято решение, будет сделано соответствующее заявление», — сообщил Песков. Представитель Кремля также отметил, что пока нет точной информации относительно того, стал ли «зерновой коридор» дорогой для переброски взрывчатки, которая впоследствии была использована для теракта на Крымском мосту. «Пока нечего добавить к тому, что сказал президент [на пресс-конференции в Астане]. Есть информация, что взрывчатка могла выйти из района Одессы по морю. Но все остальные детали наши специальные службы выясняют и устанавливают. Какие-либо дополнительные заявления невозможны», — отметил Дмитрий Песков. Переговоры о продлении «зерновой сделки» проходили 16—17 октября. Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане 14 октября сообщил, что в случае подтверждения факта, что взрывчатка была вывезена из одесского порта на зерновозе, Россия может закрыть «зерновую сделку».