В Кремле сообщили о новой встрече Путина и Гросси

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси возможна Фото:
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Встреча президент РФ Владимира Путина с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси может быть согласована в оперативном режиме в любой момент. Однако пока в графике российского лидера таких переговоров нет, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Пока в графике президента такой встречи нет. С другой стороны, и предыдущая встреча [Путина и Гросси] была согласована оперативно. Поэтому при необходимости с этим проблем не будет», — убежден Песков.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил СМИ, что надеется как можно скорее снова встретиться с президентом Путиным. Он сообщил, что это необходимо для того, чтобы как можно быстрее достичь соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС».

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Встреча президент РФ Владимира Путина с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси может быть согласована в оперативном режиме в любой момент. Однако пока в графике российского лидера таких переговоров нет, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Пока в графике президента такой встречи нет. С другой стороны, и предыдущая встреча [Путина и Гросси] была согласована оперативно. Поэтому при необходимости с этим проблем не будет», — убежден Песков. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил СМИ, что надеется как можно скорее снова встретиться с президентом Путиным. Он сообщил, что это необходимо для того, чтобы как можно быстрее достичь соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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