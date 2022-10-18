В Кремле сообщили о новой встрече Путина и Гросси

Встреча президент РФ Владимира Путина с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси может быть согласована в оперативном режиме в любой момент. Однако пока в графике российского лидера таких переговоров нет, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Пока в графике президента такой встречи нет. С другой стороны, и предыдущая встреча [Путина и Гросси] была согласована оперативно. Поэтому при необходимости с этим проблем не будет», — убежден Песков.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил СМИ, что надеется как можно скорее снова встретиться с президентом Путиным. Он сообщил, что это необходимо для того, чтобы как можно быстрее достичь соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС».
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Встреча президент РФ Владимира Путина с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси может быть согласована в оперативном режиме в любой момент. Однако пока в графике российского лидера таких переговоров нет, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Пока в графике президента такой встречи нет. С другой стороны, и предыдущая встреча [Путина и Гросси] была согласована оперативно. Поэтому при необходимости с этим проблем не будет», — убежден Песков. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил СМИ, что надеется как можно скорее снова встретиться с президентом Путиным. Он сообщил, что это необходимо для того, чтобы как можно быстрее достичь соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС».