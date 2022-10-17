Глава МАГАТЭ хочет срочно встретиться с Путиным из-за ЗАЭС

18 октября 2022 в 04:39 Размер текста - 17 +

Глава МАГАТЭ заявил, что хочет вновь встретиться с Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси надеется на повторную встречу с президентом России Владимиром Путиным, «как можно скорее». Об этом он заявил журналистам, сообщают РИА «Новости». «Надеюсь, что да. И надеюсь, как можно скорее», — сказал Гросси, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова передают РИА «Новости». Он считает, что достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) возможны до конца текущего года. Ранее глава МАГАТЭ уже встречался с Путиным. В ходе этой встречи российский лидер заявил, что Россия не намерена развивать ядерные технологии. Путин также подчеркнул, что Россия прилагала все усилия, чтобы избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС, которая подвергается регулярным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). После Гросси отправился в Киев, чтобы продолжить работу по созданию защитной зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

Глава Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси надеется на повторную встречу с президентом России Владимиром Путиным, «как можно скорее». Об этом он заявил журналистам, сообщают РИА «Новости». «Надеюсь, что да. И надеюсь, как можно скорее», — сказал Гросси, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова передают РИА «Новости». Он считает, что достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) возможны до конца текущего года. Ранее глава МАГАТЭ уже встречался с Путиным. В ходе этой встречи российский лидер заявил, что Россия не намерена развивать ядерные технологии. Путин также подчеркнул, что Россия прилагала все усилия, чтобы избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС, которая подвергается регулярным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). После Гросси отправился в Киев, чтобы продолжить работу по созданию защитной зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.