В Конгресс США внесли законопроект о признании РФ спонсором терроризма. Скрин

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США хотят ужесточить ограничения против РФ Фото:

В США хотят признать Россию страной-спонсором терроризма, соответствующий законопроект внесен в Конгресс США. Об этом сообщил старший официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.

«[Сенатор] Линдси Олин Грэм и [член палаты представителей США] Тед Лье объявят Россию террористической державой», — написал Массаро в соцсети Twitter (заблокирован в РФ). По его словам, законопроект внесли в Конгресс США.

Такие меры предполагают запрет на поставку оружия стране, вводится контроль на экспорт товаров двойного назначения. Также государство-спонсор терроризма не сможет получать помощь от США, на него накладываются финансовые и другие ограничения.

США и другие западные страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ранее с идеей признать Россию спонсором терроризма выступал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. С аналогичной просьбой к США обращался президент Украины Владимир Зеленский. В сенате Конгресса заявляли летом, что рассмотрят этот вопрос. Но позже президент США Джо Байден отказался от таких мер, передает «Национальная служба новостей». США не захотели «вешать ярлыки» на Россию, заявляли в Госдепартаменте месяц назад.

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В США хотят признать Россию страной-спонсором терроризма, соответствующий законопроект внесен в Конгресс США. Об этом сообщил старший официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро. «[Сенатор] Линдси Олин Грэм и [член палаты представителей США] Тед Лье объявят Россию террористической державой», — написал Массаро в соцсети Twitter (заблокирован в РФ). По его словам, законопроект внесли в Конгресс США. Такие меры предполагают запрет на поставку оружия стране, вводится контроль на экспорт товаров двойного назначения. Также государство-спонсор терроризма не сможет получать помощь от США, на него накладываются финансовые и другие ограничения. США и другие западные страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ранее с идеей признать Россию спонсором терроризма выступал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. С аналогичной просьбой к США обращался президент Украины Владимир Зеленский. В сенате Конгресса заявляли летом, что рассмотрят этот вопрос. Но позже президент США Джо Байден отказался от таких мер, передает «Национальная служба новостей». США не захотели «вешать ярлыки» на Россию, заявляли в Госдепартаменте месяц назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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