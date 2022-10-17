Военком ХМАО озвучил число добровольцев, готовых отправиться на фронт

Военком ХМАО: больше тысячи югорчан изъявили желание отправиться в зону СВО

В ХМАО более тысячи жителей записались в добровольцы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов на заседании призывной комиссии по мобилизации назвал число добровольцев в округе. По его словам, более тысячи человек обратились в военкоматы Югры, чтобы принять участие в спецоперации на территории Украины.

«По состоянию на 18 октября более тысячи человек обратились в военкоматы ХМАО, чтобы записаться в добровольцы. Это настоящие патриоты, которые понимают, что сегодня происходит в мире», — прокомментировал Вуколов.

Военком отметил, что в числе добровольцев есть граждане, уже имеющие опыт участия в боевых действиях. Добровольцами становятся и югорчане, имеющие право на отсрочку от частичной мобилизации. Например, из ХМАО с момента начала частичной мобилизации в числе добровольцев отправляются даже многодетные отцы.

Ранее URA.RU писало об отце пятерых детей, решившем отправиться в числе других добровольцев из Нижневартовска (ХМАО) в зону проведения СВО. Александр Гайчуков сообщил корреспонденту агентства, что едет воевать, чтобы «защитить свою семью и свой город».

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Министерство обороны заявило о планах призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.