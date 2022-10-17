17 октября 2022
16 октября 2022

В двух городах ЯНАО открылись курсы начальной военной подготовки

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, армия, военные, солдаты, оружие, стрельбище, стрелки, военные сборы, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, огневая подготовка, пехотинцы
Первые желающие получить военный навык уже присоединились к сборам. Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Салехарде (ЯНАО) и Лабытнанги (ЯНАО) открылись курсы начальной военной подготовки патриотического движения «Рокот». На курсах жители могут получить навыки обращения с оружием, стрельбы, боевого слаживания и тактической медицины.

«Техника безопасности полностью нами соблюдается. Боевого оружия у нас нет. Это все имитация боевого оружия и соответственно элементы взрывотехники — это обычные петарды для шумового и звукового эффекта», — сообщается в телеграм-канале движения «Рокот».

Инструктаж проводят офицеры, ветераны боевых действий, имеющие опыт горячих точек. Первая группа ямальцев в возрасте 35-40 лет уже присоединилась к сборам.

Ранее URA.RU сообщало об открытии курсов по начальной военной подготовке в городе Лабытнанги (ЯНАО). К подготовке навыков тактической медицины, владения оружием и ориентирования на местности присоединились несколько женщин.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях.

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В Салехарде (ЯНАО) и Лабытнанги (ЯНАО) открылись курсы начальной военной подготовки патриотического движения «Рокот». На курсах жители могут получить навыки обращения с оружием, стрельбы, боевого слаживания и тактической медицины. «Техника безопасности полностью нами соблюдается. Боевого оружия у нас нет. Это все имитация боевого оружия и соответственно элементы взрывотехники — это обычные петарды для шумового и звукового эффекта», — сообщается в телеграм-канале движения «Рокот». Инструктаж проводят офицеры, ветераны боевых действий, имеющие опыт горячих точек. Первая группа ямальцев в возрасте 35-40 лет уже присоединилась к сборам. Ранее URA.RU сообщало об открытии курсов по начальной военной подготовке в городе Лабытнанги (ЯНАО). К подготовке навыков тактической медицины, владения оружием и ориентирования на местности присоединились несколько женщин. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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