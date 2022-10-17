В двух городах ЯНАО открылись курсы начальной военной подготовки

Первые желающие получить военный навык уже присоединились к сборам. Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Салехарде (ЯНАО) и Лабытнанги (ЯНАО) открылись курсы начальной военной подготовки патриотического движения «Рокот». На курсах жители могут получить навыки обращения с оружием, стрельбы, боевого слаживания и тактической медицины.

«Техника безопасности полностью нами соблюдается. Боевого оружия у нас нет. Это все имитация боевого оружия и соответственно элементы взрывотехники — это обычные петарды для шумового и звукового эффекта», — сообщается в телеграм-канале движения «Рокот».

Инструктаж проводят офицеры, ветераны боевых действий, имеющие опыт горячих точек. Первая группа ямальцев в возрасте 35-40 лет уже присоединилась к сборам.

Ранее URA.RU сообщало об открытии курсов по начальной военной подготовке в городе Лабытнанги (ЯНАО). К подготовке навыков тактической медицины, владения оружием и ориентирования на местности присоединились несколько женщин.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях.