Свидетели: Бекмансуров вел себя адекватно при получении оружия в Перми

18 октября 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

Свидетели рассказали как вел себя Бекмансуров при оформлении документов на оружие Фото: Сергей Русанов © URA.RU Директор ЧУ ДПО «Олимп» Елена Полуянова и врач-нарколог Нина Федотова, которые выдали Тимуру Бекмансурову документы для получения разрешения на оружие рассказали, что он вел себя адекватно. Прямую трансляцию с допроса этих свидетелей в Пермском краевом суде ведет perm.aif.ru в соцсети «ВКонтакте». «Наше учреждение занимается подготовкой и обучением граждан по безопасному обращению с оружием. Документы у подсудимого принимала я, он вел себя адекватно. Также в процессе обучения мы общаемся с инструкторами, на тему того, как ведут себя ученики — к нему не было претензий», — рассказала в суде Полуянова. Врач-нарколог Нина Федотова на заседание не явилась, ее показания, взятые во время предварительного расследования, были зачитаны. «Пациента не помню, полагаю, что это потому, что он никак не выделялся среди остальных», — говорится в показаниях врача. Агентство писало ранее, что допрос потерпевших по данному делу завершился. Сейчас допрашивают свидетелей по делу, после чего будет допрошен сам обвиняемый. Бекмансурова обвиняют в нападении на ПГНИУ 21 сентября 2020 году, тогда погибло шесть человек. По совокупности предъявленных обвинений пермяку грозит пожизненный срок.

Директор ЧУ ДПО «Олимп» Елена Полуянова и врач-нарколог Нина Федотова, которые выдали Тимуру Бекмансурову документы для получения разрешения на оружие рассказали, что он вел себя адекватно. Прямую трансляцию с допроса этих свидетелей в Пермском краевом суде ведет perm.aif.ru в соцсети «ВКонтакте». «Наше учреждение занимается подготовкой и обучением граждан по безопасному обращению с оружием. Документы у подсудимого принимала я, он вел себя адекватно. Также в процессе обучения мы общаемся с инструкторами, на тему того, как ведут себя ученики — к нему не было претензий», — рассказала в суде Полуянова. Врач-нарколог Нина Федотова на заседание не явилась, ее показания, взятые во время предварительного расследования, были зачитаны. «Пациента не помню, полагаю, что это потому, что он никак не выделялся среди остальных», — говорится в показаниях врача. Агентство писало ранее, что допрос потерпевших по данному делу завершился. Сейчас допрашивают свидетелей по делу, после чего будет допрошен сам обвиняемый. Бекмансурова обвиняют в нападении на ПГНИУ 21 сентября 2020 году, тогда погибло шесть человек. По совокупности предъявленных обвинений пермяку грозит пожизненный срок.