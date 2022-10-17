Мобилизованный курганец хочет познакомиться с девушкой и в дальнейшем встретиться после фронта вживую (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Курганец, находящийся в военной части в Елани по мобилизации, ищет девушку, которая не против общения и будет ждать его с фронта. Соответствующие объявления о знакомстве мужчина написал в пабликах соцсети «ВКонтакте».

«Я мобилизован, нахожусь в Елани. Сам из Кургана. Хочу познакомиться для общения с хорошей девушкой, вдруг это будет судьба и ты меня дождешься. Я одинок, на гражданке меня ждать некому», — пишет пользователь Александр Лазарев в группе «Знакомства Курган». Аналогичный пост он опубликовал сразу в нескольких группах для знакомств в Кургане и районах области.

В разговоре с URA.RU мужчина рассказал, что его мобилизовали 28 сентября. Все это время он находится в учебной части в Елани. Он сообщил, что ему 38 лет, любит гулять, помимо работы занимается автомобилями. «Приятно иметь много друзей. Но если найдется девушка, желающая познакомиться поближе, буду очень рад. С утра на объявление мне пока никто не ответил», — говорит Лазарев.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Он отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.

На момент публикации на объявление о знакомстве мужчине пока никто не ответил соцсеть «ВКонтакте»