В ООН признали военные преступления ВСУ

В СПЧ ООН признали совершение военных преступлений силами Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Комиссия ООН выявила ряд совершенных на Украине военных преступлений. Также были замечены нарушения прав человека и международного гуманитарного права. Об этом сообщили в докладе Совета по правам человека (СПЧ) ООН.
«В некоторых случаях украинские силы совершали нарушения международного гуманитарного права. Включая два инцидента, которые квалифицируются как военные преступления», — заявили на сайте СПЧ.
Ранее в ООН уже подтверждали случаи пыток российских военных со стороны ВСУ. Позже Следственный комитет РФ сообщил, что около 95% попавших в плен военных ДНР подвергались пыткам.
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