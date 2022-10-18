В ООН признали военные преступления ВСУ 18 октября 2022 в 18:39 Размер текста - 17 + В СПЧ ООН признали совершение военных преступлений силами Украины Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Комиссия ООН выявила ряд совершенных на Украине военных преступлений. Также были замечены нарушения прав человека и международного гуманитарного права. Об этом сообщили в докладе Совета по правам человека (СПЧ) ООН. «В некоторых случаях украинские силы совершали нарушения международного гуманитарного права. Включая два инцидента, которые квалифицируются как военные преступления», — заявили на сайте СПЧ. Ранее в ООН уже подтверждали случаи пыток российских военных со стороны ВСУ. Позже Следственный комитет РФ сообщил, что около 95% попавших в плен военных ДНР подвергались пыткам. Комиссия ООН выявила ряд совершенных на Украине военных преступлений. Также были замечены нарушения прав человека и международного гуманитарного права. Об этом сообщили в докладе Совета по правам человека (СПЧ) ООН. «В некоторых случаях украинские силы совершали нарушения международного гуманитарного права. Включая два инцидента, которые квалифицируются как военные преступления», — заявили на сайте СПЧ. Ранее в ООН уже подтверждали случаи пыток российских военных со стороны ВСУ. Позже Следственный комитет РФ сообщил, что около 95% попавших в плен военных ДНР подвергались пыткам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям