В ООН признали военные преступления ВСУ

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Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., оон нью йорк, организация объединенных наций
В СПЧ ООН признали совершение военных преступлений силами Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Комиссия ООН выявила ряд совершенных на Украине военных преступлений. Также были замечены нарушения прав человека и международного гуманитарного права. Об этом сообщили в докладе Совета по правам человека (СПЧ) ООН.

«В некоторых случаях украинские силы совершали нарушения международного гуманитарного права. Включая два инцидента, которые квалифицируются как военные преступления», — заявили на сайте СПЧ.

Ранее в ООН уже подтверждали случаи пыток российских военных со стороны ВСУ. Позже Следственный комитет РФ сообщил, что около 95% попавших в плен военных ДНР подвергались пыткам.

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Комиссия ООН выявила ряд совершенных на Украине военных преступлений. Также были замечены нарушения прав человека и международного гуманитарного права. Об этом сообщили в докладе Совета по правам человека (СПЧ) ООН. «В некоторых случаях украинские силы совершали нарушения международного гуманитарного права. Включая два инцидента, которые квалифицируются как военные преступления», — заявили на сайте СПЧ. Ранее в ООН уже подтверждали случаи пыток российских военных со стороны ВСУ. Позже Следственный комитет РФ сообщил, что около 95% попавших в плен военных ДНР подвергались пыткам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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