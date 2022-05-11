В ООН подтвердили, что ВСУ жестоко пытают российских пленных

ООН нашла доказательства пыток над российскими пленными Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ООН получила достоверные сведения о том, что украинские войска пытают российских пленных. Об этом заявила глава Мониторинговой миссии Матильда Богнер.

«Мы получили достоверную информацию о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей без связи с внешним миром Вооруженными силами Украины военнопленных, принадлежащих к российским вооруженным силам и связанным с ними вооруженным группам», — заявила Богнер. Ее слова передает издание The Hill.

Она отметила, что это нарушает основополагающие нормы международного гуманитарного права. По ее словам, Украина и Россия должны оперативно и эффективно расследовать все заявления о пытках и жестоком обращении с военнопленными.

Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Российские военные хорошо относятся к сдавшимся в плен бойцам ВСУ. При этом силовики РФ обнаружили пыточную камеру ВСУ или украинских националистов в поселке Зеленовка Херсонской области.

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