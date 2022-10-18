В ХМАО из-за дефицита квартир выросли цены на аренду жилья

По сравнению с прошлым годом стоимость аренды уже выросла на 7% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО из-за дефицита квартир поднялись цены на аренду жилой недвижимости. По сравнению с прошлым годом стоимость уже выросла на 7%. Об этом URA.RU рассказали в компании «Этажи».

«С февраля по июль отмечалось снижение арендных ставок относительно пиковых значений прошлого года, но по мере сокращения доступного предложения, они не только отыграли падение, но и выросли относительно уровней прошлого года на 5-7%», — прокомментировала корреспонденту агентства эксперт по аренде жилой недвижимости федеральной компании «Этажи» в Сургуте Валерия Сотник.

В прошлом году во время аналогичного сезонного дефицита арендных квартир количество сдаваемого жилья снижалась на 80%, утверждает риелтор. Сейчас же пик спроса пройден и цены начинают стабилизироваться. «Выбор квартир небольшой, но на 10-15% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Большая часть спроса в конце лета и начале осени пришлась на студентов, позднее активизировались те, кто едут в ХМАО за работой. Ставки аренды стабилизировались», — добавила в ходе разговора с журналистом URA.RU Сотник.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО распродают квартиры на вторичном рынке. Объем предложений в городах региона в среднем вырос на 15%.