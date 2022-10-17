Мобилизованных из ХМАО отправят на учебные полигоны на границе с зоной СВО

18 октября 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

В Южном и Западном военных округах мобилизованные пройдут окончательный тренинг перед СВО Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные из ХМАО пройдут десятидневную тренировку в районах, граничащих со специальной военной операцией на Украине. Об этом URA.RU узнало из доклада военного комиссара Югры Романа Вуколова на открытом заседания мобилизационной комиссии, трансляция которого велась в официальном аккаунте губернатора ХМАО Наталья Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «Подготовка граждан, призванных на военную службу по мобилизации проводится в воинских частях согласно программы боевой подготовки до месяца. А также подготовка граждан, призванных на военную службу, проводится в течение 10 дней в приграничных (к специальной военной операции — прим. URA.RU) районах на полигонах Южного, Западного военных округов, куда будут направлены наши граждане, югорчане», — сказал Вуколов. Военный комиссар ХМАО отвечал на заданный в соцсетях главы региона вопрос жительницы Ханты-Мансийска Анны Музыченко-Захаровой. «Почему в учебной части под Екатеринбургом не проходят учения мобилизированных? Они там находятся с 27 числа. На протяжении недели парней кормят завтраками о начале спецподготовки. А воз и ныне там. Просьба разобраться в этом вопросе. Через 10 дней неподготовленных ребят отправляют в зону СВО», — спросила участников мобилизационной комиссии жена мобилизованного.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатора ХМАО попросили нанять инструкторов для мобилизованных югорчан, которые сейчас находятся в учебном центре Елани. Предложение об этом внес руководитель гуманитарного добровольческого корпуса Югры Эдуард Логинов. В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.

Мобилизованные из ХМАО пройдут десятидневную тренировку в районах, граничащих со специальной военной операцией на Украине. Об этом URA.RU узнало из доклада военного комиссара Югры Романа Вуколова на открытом заседания мобилизационной комиссии, трансляция которого велась в официальном аккаунте губернатора ХМАО Наталья Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «Подготовка граждан, призванных на военную службу по мобилизации проводится в воинских частях согласно программы боевой подготовки до месяца. А также подготовка граждан, призванных на военную службу, проводится в течение 10 дней в приграничных (к специальной военной операции — прим. URA.RU) районах на полигонах Южного, Западного военных округов, куда будут направлены наши граждане, югорчане», — сказал Вуколов. Военный комиссар ХМАО отвечал на заданный в соцсетях главы региона вопрос жительницы Ханты-Мансийска Анны Музыченко-Захаровой. «Почему в учебной части под Екатеринбургом не проходят учения мобилизированных? Они там находятся с 27 числа. На протяжении недели парней кормят завтраками о начале спецподготовки. А воз и ныне там. Просьба разобраться в этом вопросе. Через 10 дней неподготовленных ребят отправляют в зону СВО», — спросила участников мобилизационной комиссии жена мобилизованного. Ранее URA.RU сообщало, что губернатора ХМАО попросили нанять инструкторов для мобилизованных югорчан, которые сейчас находятся в учебном центре Елани. Предложение об этом внес руководитель гуманитарного добровольческого корпуса Югры Эдуард Логинов. В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.