Госдума поддержала заморозку накопительной пенсии россиян

18 октября 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Согласно статусу на сайте законодательной деятельности РФ, законопроект о заморозке пенсии был принят в первом чтении Фото: Антон Белицкий © URA.RU В ходе пленарного заседания 18 октября Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2025 года. Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности РФ. «Принять законопроект в первом чтении, представить поправки к законопроекту», — сообщается в статусе рассмотрения законопроекта о продлении заморозки накопительной части пенсии на сайте системы обеспечения законодательной деятельности РФ. Согласно информации в пояснительной записке к законопроекту, суммы страховых взносов будут в полном объеме направлены на финансирование страховых пенсий и их одновременным учетом на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в 2025 году. «Реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ в 2025 году», — говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту федерального закона, опубликованном на сайте системы обеспечения законодательной деятельности РФ. В обосновании к проекту также отмечается, что так, по предварительной оценке, трансферт на обязательное пенсионное страхование уменьшится на 925,9 млрд. рублей. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2024 года, сообщает RT. Накопительная пенсия находится в замороженном состоянии с 2014 года.

В ходе пленарного заседания 18 октября Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2025 года. Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности РФ. «Принять законопроект в первом чтении, представить поправки к законопроекту», — сообщается в статусе рассмотрения законопроекта о продлении заморозки накопительной части пенсии на сайте системы обеспечения законодательной деятельности РФ. Согласно информации в пояснительной записке к законопроекту, суммы страховых взносов будут в полном объеме направлены на финансирование страховых пенсий и их одновременным учетом на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в 2025 году. «Реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ в 2025 году», — говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту федерального закона, опубликованном на сайте системы обеспечения законодательной деятельности РФ. В обосновании к проекту также отмечается, что так, по предварительной оценке, трансферт на обязательное пенсионное страхование уменьшится на 925,9 млрд. рублей. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2024 года, сообщает RT. Накопительная пенсия находится в замороженном состоянии с 2014 года.