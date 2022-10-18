Эдуард Россель оценил песню, которая Анастасия Иванова записала в поддержку российских солдат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Экс-сенатор Свердловской области Эдуард Россель оценил песню «Каждому воину…», которую 12-летняя Анастасия Иванова, победительница международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская новая волна 2020», записала в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Россель отметил юную артистку в своем telegram-канале.

«Талантливая и чистая! За такими детками будущее России!», — написал экс-сенатор Свердловской области.

Также артистку из Санкт-Петербурга похвалил писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин. «Настя Иванова, 12 лет. А голос как у самой России», — написал Прилепин в своем telegram-канале. Писатель призвал всех неравнодушных послушать композицию певицы.

Анастасия Иванова в своих соцсетях 18 октября опубликовала песню «Каждому воину…». В ней артистка выразила поддержку российским воинам, участвующим в спецоперации на Украине. Она считает, что поддержка солдат и страны — ее долг. «Как артист, считаю своим долгом поддержать мою страну в трудную минуту. Я не остаюсь в стороне. От себя сделаю все ради нашей победы!», — пишет Иванова в своем telegram-канале.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники, вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточным оружием.