Власти Италии испугались поражения из-за ответных санкций со стороны РФ

В парламенте Италии предупредили об эффекте бумеранга от антироссийских санкций

19 октября 2022 в 00:07 Размер текста - 17 +

В парламенте Италии испугались эффекта от ответных санкций Путина Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции могут стать бумерангом для Италии, тогда при встречных санкция со стороны РФ Рим может «уступить». С таким предупреждением выступил новый председатель Палаты депутатов итальянского парламента Лоренцо Фонтана. «Мы должны быть осторожны, потому что при встречных санкциях, которые Россия вводит в отношении нас, мы можем уступить прежде чем они, потому что наше население меньше привыкло к страданиям, чем российское», — сказал парламентарий в эфире телеканала Rai1. По его словам, если ограничения станут «бумерангом», Италия рискует оказаться в «серьезной беде». «Это может стать оружием, которое [президент РФ Владимир] Путин будет использовать для нанесения Европе поражения», — добавил Фонтана. США и страны Запада начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Европейские лидеры напрямую заявляли, что их цель — ударить по каждому гражданину РФ. Однако по оценкам Еврокомиссии, антироссийские санкции принесли Евросоюзу ущерб в 123 млрд евро. По мнению издания The Economist, Россия уже выиграла экономическую войну с Европой, так как Запад оказался на грани глубокой рецессии в то время, как экономика России продолжила укрепляться.

Антироссийские санкции могут стать бумерангом для Италии, тогда при встречных санкция со стороны РФ Рим может «уступить». С таким предупреждением выступил новый председатель Палаты депутатов итальянского парламента Лоренцо Фонтана. «Мы должны быть осторожны, потому что при встречных санкциях, которые Россия вводит в отношении нас, мы можем уступить прежде чем они, потому что наше население меньше привыкло к страданиям, чем российское», — сказал парламентарий в эфире телеканала Rai1. По его словам, если ограничения станут «бумерангом», Италия рискует оказаться в «серьезной беде». «Это может стать оружием, которое [президент РФ Владимир] Путин будет использовать для нанесения Европе поражения», — добавил Фонтана. США и страны Запада начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Европейские лидеры напрямую заявляли, что их цель — ударить по каждому гражданину РФ. Однако по оценкам Еврокомиссии, антироссийские санкции принесли Евросоюзу ущерб в 123 млрд евро. По мнению издания The Economist, Россия уже выиграла экономическую войну с Европой, так как Запад оказался на грани глубокой рецессии в то время, как экономика России продолжила укрепляться.