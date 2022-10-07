Путин одобрил кредитные каникулы мобилизованным, Россия отбила наступление ВСУ: главное за 7 октября

К Красному Лиману стягивается подкрепление
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении кредитных каникул мобилизованным и участникам спецоперации. Льготный период будет длиться все время нахождения на фронте и месяц после. Армия РФ отбила наступление ВСУ на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлении. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 октября.
- Военные РФ отбили наступление вооруженных сил Украины на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях. В Донецкой народной республике было уничтожено более 10 украинских солдат, а в Херсонской области — более 300, добавляет Пятый канал.
- Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал тяжелой ситуацию в направлении Красного Лимана. Однако, по его словам, ежедневные атаки ВСУ не влияют на стабилизацию фронта на этой местности. К Красному Лиману уже стягивается подкрепление.
- Участники спецоперации и мобилизованные россияне могут оформить кредитные каникулы в банках. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В период кредитных каникул будет включаться срок мобилизации, участия в спецоперации, действия контракта, а также 30 дней после.
- В России незаконно предупреждать граждан об уголовном преследовании за отказ от частичной мобилизации. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас со ссылкой на постановление пленума Верховного суда РФ.
- Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил привлекать женщин-добровольцев к работе в российских госпиталях и волонтерской деятельности. При этом он согласился с Минобороны РФ в том, что девушек не нужно призывать в рамках частичной мобилизации.
- Российские резервисты, призванные в рамках частичной мобилизации, отправляются в бой только после полной подготовки. Об этом URA.RU сообщил инструктор по подготовке танкистов с позывным «Дирол». Он подчеркнул, что никто не отправляет мобилизованных «на убой».
- США отказались отправлять на Украину ракеты большего радиуса действия. По данным The Wall Street Journal, в Вашингтоне не хотят, чтобы Киев наносил удары по Крыму.
- На военном аэродроме «Шайховка» в Калужской области взорвался беспилотник. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша. По его словам, беспилотник прилетел со стороны границы.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.
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