Семьи мобилизованных освободили от пеней за долги по ЖКХ

Путин подписал закон о новых льготах для мобилизованных
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизованных россиян и их семьи освободили от уплаты пени за услуги ЖКХ. Соответсвующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
«Граждане РФ, заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в ВС РФ и члены их семей до прекращения действия контракта освобождаются от начисления пеней в случае неполной и несвоевременной оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги», — говорится в документе. Он опубликован на портале правовой информации.
Ранее Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации в России 21 сентября. Будут призваны 300 тысяч человек.
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