Семьи мобилизованных освободили от пеней за долги по ЖКХ

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Путин подписал закон о новых льготах для мобилизованных Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованных россиян и их семьи освободили от уплаты пени за услуги ЖКХ. Соответсвующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

«Граждане РФ, заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в ВС РФ и члены их семей до прекращения действия контракта освобождаются от начисления пеней в случае неполной и несвоевременной оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги», — говорится в документе. Он опубликован на портале правовой информации.

Ранее Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации в России 21 сентября. Будут призваны 300 тысяч человек.

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Мобилизованных россиян и их семьи освободили от уплаты пени за услуги ЖКХ. Соответсвующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. «Граждане РФ, заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в ВС РФ и члены их семей до прекращения действия контракта освобождаются от начисления пеней в случае неполной и несвоевременной оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги», — говорится в документе. Он опубликован на портале правовой информации. Ранее Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации в России 21 сентября. Будут призваны 300 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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