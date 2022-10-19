Зеленский уволил посла в Казахстане, который призывал убивать русских

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский подписал указ об увольнении Петра Врублевского Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский снял Петра Врублевского с должности посла Украины в Казахстане. Это следует из подписанного украинским главой указа.

«Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в республике Казахстан», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на официальном сайте президента Украины.

Ранее Врублевский в интервью одному из казахстанских блогеров призвал украинцев «убивать как можно больше россиян». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это заявление в очередной раз доказало террористическую, античеловеческую сущность Киева, пишет «Национальная служба новостей». Позже Члены Ассамблеи народа Казахстана публично осудили призыв украинского дипломата.

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Президент Украины Владимир Зеленский снял Петра Врублевского с должности посла Украины в Казахстане. Это следует из подписанного украинским главой указа. «Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в республике Казахстан», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на официальном сайте президента Украины. Ранее Врублевский в интервью одному из казахстанских блогеров призвал украинцев «убивать как можно больше россиян». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это заявление в очередной раз доказало террористическую, античеловеческую сущность Киева, пишет «Национальная служба новостей». Позже Члены Ассамблеи народа Казахстана публично осудили призыв украинского дипломата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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