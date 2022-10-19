Зеленский уволил посла в Казахстане, который призывал убивать русских

19 октября 2022 в 08:20 Размер текста - 17 +

Зеленский подписал указ об увольнении Петра Врублевского Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский снял Петра Врублевского с должности посла Украины в Казахстане. Это следует из подписанного украинским главой указа. «Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в республике Казахстан», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на официальном сайте президента Украины. Ранее Врублевский в интервью одному из казахстанских блогеров призвал украинцев «убивать как можно больше россиян». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это заявление в очередной раз доказало террористическую, античеловеческую сущность Киева, пишет «Национальная служба новостей». Позже Члены Ассамблеи народа Казахстана публично осудили призыв украинского дипломата.

Президент Украины Владимир Зеленский снял Петра Врублевского с должности посла Украины в Казахстане. Это следует из подписанного украинским главой указа. «Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в республике Казахстан», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на официальном сайте президента Украины. Ранее Врублевский в интервью одному из казахстанских блогеров призвал украинцев «убивать как можно больше россиян». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это заявление в очередной раз доказало террористическую, античеловеческую сущность Киева, пишет «Национальная служба новостей». Позже Члены Ассамблеи народа Казахстана публично осудили призыв украинского дипломата.