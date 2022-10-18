18 октября 2022

Мэр из ХМАО отдал мобилизованному брату квадрокоптер

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в Свердловской области, квадрокоптер, высокие технологии, дрон, коптер
С этого квадрокоптера Александр Старжинский снимал свой поселок Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Глава поселка Половинка (ХМАО) Александр Старжинский отдает своему брату Евгению, призванному на мобилизацию, личный квадрокоптер. Об этом глава поселка сообщил корреспонденту URA.RU.

«Пришла повестка брату. Он идет. Я сказал, что мы его подготовим, экипируем. Евгений квадрокоптером хорошо управляет и я ему отдаю свой личный квадрокоптер. Это сейчас там очень нужно. На квадрокоптер мы мероприятия снимали, красиво поселок снимали ну вот теперь пригодится в другом месте», — сказал Старжинский.

По повесткам на мобилизацию из села Половинка пойдут четыре человека и пятый добровольцем. Группа, в числе которой и брат главы поселения, сначала отправится в Междуреченск, а потом в учебный центр. По словам мэра, его брат к этому готовился. Поэтому новостью вручение повестки на мобилизацию не стало.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные из ХМАО пройдут десятидневную тренировку в районах, граничащих со специальной военной операцией на Украине. На полигонах Южного и Западного военных округов. Родственники мобилизованных пишут, что югорчан через 10 дней отправят на Украину.

В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.

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Глава поселка Половинка (ХМАО) Александр Старжинский отдает своему брату Евгению, призванному на мобилизацию, личный квадрокоптер. Об этом глава поселка сообщил корреспонденту URA.RU. «Пришла повестка брату. Он идет. Я сказал, что мы его подготовим, экипируем. Евгений квадрокоптером хорошо управляет и я ему отдаю свой личный квадрокоптер. Это сейчас там очень нужно. На квадрокоптер мы мероприятия снимали, красиво поселок снимали ну вот теперь пригодится в другом месте», — сказал Старжинский. По повесткам на мобилизацию из села Половинка пойдут четыре человека и пятый добровольцем. Группа, в числе которой и брат главы поселения, сначала отправится в Междуреченск, а потом в учебный центр. По словам мэра, его брат к этому готовился. Поэтому новостью вручение повестки на мобилизацию не стало. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные из ХМАО пройдут десятидневную тренировку в районах, граничащих со специальной военной операцией на Украине. На полигонах Южного и Западного военных округов. Родственники мобилизованных пишут, что югорчан через 10 дней отправят на Украину. В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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