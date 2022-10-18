Мэр из ХМАО отдал мобилизованному брату квадрокоптер

Глава поселка Половинка (ХМАО) Александр Старжинский отдает своему брату Евгению, призванному на мобилизацию, личный квадрокоптер. Об этом глава поселка сообщил корреспонденту URA.RU.
«Пришла повестка брату. Он идет. Я сказал, что мы его подготовим, экипируем. Евгений квадрокоптером хорошо управляет и я ему отдаю свой личный квадрокоптер. Это сейчас там очень нужно. На квадрокоптер мы мероприятия снимали, красиво поселок снимали ну вот теперь пригодится в другом месте», — сказал Старжинский.
По повесткам на мобилизацию из села Половинка пойдут четыре человека и пятый добровольцем. Группа, в числе которой и брат главы поселения, сначала отправится в Междуреченск, а потом в учебный центр. По словам мэра, его брат к этому готовился. Поэтому новостью вручение повестки на мобилизацию не стало.
Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные из ХМАО пройдут десятидневную тренировку в районах, граничащих со специальной военной операцией на Украине. На полигонах Южного и Западного военных округов. Родственники мобилизованных пишут, что югорчан через 10 дней отправят на Украину.
В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.
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