Власти Херсона вывозят жителей, чтобы не мешать работе военных

19 октября 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Кирилл Стремоусов попросил жителей Херсона покинуть регион Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителей Херсонской области попросили покинуть регион из-за угрозы обстрелов со стороны украинских войск. Об этом заявил заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов. «Херсон не является исключением — он может, как и Донецк, тоже попасть под обстрелы. А Херсон — это концентрация большого количества людей. Мы будем отбивать любые контратаки. Только надо, чтобы гражданские не мешали маневрам военных», — сказал Стремоусов РИА Новости. Администрация области также разослала жителям региона СМС-оповещения с просьбой покинуть город. «Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег. Связь: 88003019999», — приводит цитату из сообщения агентство. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил жителям выехать на время работы военных в регионе. Для вывоза желающих была открыта переправа через Днепр.

Жителей Херсонской области попросили покинуть регион из-за угрозы обстрелов со стороны украинских войск. Об этом заявил заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов. «Херсон не является исключением — он может, как и Донецк, тоже попасть под обстрелы. А Херсон — это концентрация большого количества людей. Мы будем отбивать любые контратаки. Только надо, чтобы гражданские не мешали маневрам военных», — сказал Стремоусов РИА Новости. Администрация области также разослала жителям региона СМС-оповещения с просьбой покинуть город. «Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег. Связь: 88003019999», — приводит цитату из сообщения агентство. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил жителям выехать на время работы военных в регионе. Для вывоза желающих была открыта переправа через Днепр.