Власти Херсона вывозят жителей, чтобы не мешать работе военных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кирилл Стремоусов. Херсон, стремоусов кирилл
Кирилл Стремоусов попросил жителей Херсона покинуть регион Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жителей Херсонской области попросили покинуть регион из-за угрозы обстрелов со стороны украинских войск. Об этом заявил заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов.

«Херсон не является исключением — он может, как и Донецк, тоже попасть под обстрелы. А Херсон — это концентрация большого количества людей. Мы будем отбивать любые контратаки. Только надо, чтобы гражданские не мешали маневрам военных», — сказал Стремоусов РИА Новости.

Администрация области также разослала жителям региона СМС-оповещения с просьбой покинуть город. «Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег. Связь: 88003019999», — приводит цитату из сообщения агентство.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил жителям выехать на время работы военных в регионе. Для вывоза желающих была открыта переправа через Днепр.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Херсонской области попросили покинуть регион из-за угрозы обстрелов со стороны украинских войск. Об этом заявил заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов. «Херсон не является исключением — он может, как и Донецк, тоже попасть под обстрелы. А Херсон — это концентрация большого количества людей. Мы будем отбивать любые контратаки. Только надо, чтобы гражданские не мешали маневрам военных», — сказал Стремоусов РИА Новости. Администрация области также разослала жителям региона СМС-оповещения с просьбой покинуть город. «Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег. Связь: 88003019999», — приводит цитату из сообщения агентство. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил жителям выехать на время работы военных в регионе. Для вывоза желающих была открыта переправа через Днепр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...