Несовершеннолетний тюменец нанес знакомому 80 ударов ножом и ранил его подругу

От полученных травм мужчина скончался, а девушка осталась жива Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несовершеннолетний житель Тюменской области нанес своему знакомому 80 ножевых ранений, а затем попытался убить девушку, которая также оказалась в компании молодых людей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. От полученных травм мужчина скончался на месте, девушка осталась жива.

«Ночью 14 июня 2022 года Владимир Бернгард находился в гостях у своих знакомых. Вместе они распивали спиртные напитки. Когда хозяйка ушла спать в соседнюю комнату, между мужчинами возникла ссора, Бернгард взял со стола кухонный нож и нанес им несколько ударов в шею знакомого», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Далее, испугавшись разоблачения, мужчина нанес несколько ударов вилкой в шею женщины и ударил ножом в область шеи и головы. Мужчина попытался скрыть следы преступления: он сжег в печи свою окровавленную одежду и выбросил в реку вилку, нож и посуду из которой употреблял спиртное, добавляют в ведомстве.

«Согласно заключению эксперта, на трупе мужчины обнаружено не менее 80 колото-резанных ран. У потерпевшей — 20 колото-резанных ран», — рассказали в пресс-службе.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал частично. Суд назначил Владимиру Бернгарду наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 9 месяцев с отбытием наказания в воспитательной колонии, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев и обязал выплатить моральную компенсацию родственникам потерпевших.

Ранее агентство рассказывало о жительнице Тюменской области, которая убила бывшего возлюбленного. Женщина нанесла мужчине 14 ножевых ранений, а затем ударила деревянным бруском по голове, вследствие чего мужчина скончался.