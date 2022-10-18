В Курганской области нашли возможных виновников гибели пчел

Возможная причина гибели шадринских пчел — обработка полей агрохимикатами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Шадринском округе Курганской области предполагаемым виновным в гибели пчел вынесли предостережения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Управление 17 октября вынесло предостережение двум сельхозорганизациям (из Шадринского района), которые могли стать виновниками массовой гибели пчел вследствие обработки полей агрохимикатами», — говорится в сообщении. Ранее в полицию обратились 10 граждан с заявлениями: в период с 4 по 6 августа суммарно у них погибло 89 пчелосемей. По словам пострадавших пчеловодов, проживающих в селе Красная Звезда и деревнях Погадайское и Жеребенкова, виной гибели пчел стали обработка близлежащих полей.

Ведомство запрашивало у организаций информацию о применении пестицидов и агрохимикатов на полях. Согласно данным, опубликованным в газете «Шадринский курьер», компания прекратила обрабатывать поля 20 июля. «Потому сейчас не представляется возможным доказать причинно-следственную связь между обработкой полей химикатами и гибелью насекомых, так как эти два события разделяют 15 дней», — говорят в Россельхознадзоре.

Как отмечают в управлении, никто из пчеловодов не обращался в Россельхознадзор за помощью. В том числе никто из пострадавших не провел лабораторные исследования, чтобы установить истинную причину гибели пчел.

До этого URA.RU писало, что шадринские пчеловоды подали заявления в полицию из-за гибели десятка пчелосемей. По их словам, пчелы могли погибнуть из-за обработки полей компанией ООО «Рассвет». В компании URA.RU ответили, что предприятие оповещает официально зарегистрированных пчеловодов о проведении работ. В том числе информация об обработке полей печатается в районной газете.