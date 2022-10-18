Губернатор Махонин провел совещание с силовиками

Бытовая коррупция стала самым частым правонарушением в Пермском крае

На заседании Дмитрий Махонин обсудил противодействие коррупции в регионе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел заседание комиссии по противодействию коррупции в регионе. На мероприятии присутствовали правоохранительные органы и региональные министерства. Представители следственного управления Следственного комитета края на заседании заявили, что самые частые правонарушения в этой сфере — бытовая коррупция, сообщает сайт правительства региона.

«Большинство выявленных правонарушений — это так называемая „бытовая коррупция“», — передает сайт кабмина со ссылкой на замглавы СУСК по Пермскому краю Чингиса Мушараева. Он отметил, что это следствие низкого правосознания граждан.

Также на заседании обсудили меры по выявлению и пресечению коррупционных преступлений при расходовании бюджетных средств на реализацию нацпроектов в регионе. В Пермском крае ведомствами за текущий год были проверенны 40 контрактов с начальной ценой выше 5 млн рублей и более 100 с начальной ценой выше 3 млн рублей. Всего было проверено закупок на сумму около 10 млрд рублей. Особое внимание уделялись закупкам по нацпроектам: «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». В итоге правоохранительные органы выявили и дополнительно изучили 57 госконтрактов, которые были заключены с единственным участником.

Ранее губернатор края назвал самые коррумпированные сферы. На первом месте — здравоохранение, на которую приходится до трети всех преступлений.