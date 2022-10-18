Свердловчане собрали сотни тысяч рублей на помощь мобилизованным

Жители дома №15 на улице Бульвар Центральный в Кировграде (Свердловская область) собрали 226 тысяч рублей на помощь мобилизованным. Информация об этом появилась в сообществе «[ТК] Я Типичный Кировград» в социальной сети «ВКонтакте».
«Основная сумма 226748 рублей была собрана жителями дома №15, также в сборе средств на спальные мешки поучаствовали люди, не проживающие здесь. Парни должны знать о том, что земляки их ждут и готовы помочь всем, чем могут», — рассказал председатель Совета дома №15 Александр Зимин.
По его словам, все закупленные мешки уже отправлены мобилизованным свердловчанам. «Скоро груз прибудет к месту назначения», — добавил Зимин.
Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. В рамках мобилизационных действий планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов, имеющих опыт службы и подходящую воинскую специальность. 14 октября глава государства анонсировал сроки окончания мобилизации. По его словам, она должна завершиться в течение двух недель.
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Жители дома №15 на улице Бульвар Центральный в Кировграде (Свердловская область) собрали 226 тысяч рублей на помощь мобилизованным. Информация об этом появилась в сообществе «[ТК] Я Типичный Кировград» в социальной сети «ВКонтакте». «Основная сумма 226748 рублей была собрана жителями дома №15, также в сборе средств на спальные мешки поучаствовали люди, не проживающие здесь. Парни должны знать о том, что земляки их ждут и готовы помочь всем, чем могут», — рассказал председатель Совета дома №15 Александр Зимин. По его словам, все закупленные мешки уже отправлены мобилизованным свердловчанам. «Скоро груз прибудет к месту назначения», — добавил Зимин. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские ветераны боевых действий собрали помощь для мобилизованных. Сначала груз отвезут в Заречный, оттуда в зону СВО. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. В рамках мобилизационных действий планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов, имеющих опыт службы и подходящую воинскую специальность. 14 октября глава государства анонсировал сроки окончания мобилизации. По его словам, она должна завершиться в течение двух недель.