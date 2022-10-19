В ЕС придумали новый способ справиться без российского газа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы к совместным закупкам газа, при этом Евросоюзу уже удалось на две трети сократить зависимость от российского газа. Об этом она сообщила в своем Twitter (заблокирован на территории РФ).
«Европейцы должны закупать газ вместе. Компании, совершающие закупки, должны создать консорциум», — считает глава ЕК», — заявила политик. Также она заявила, что ЕС удалось за восемь месяцев на две трети сократить зависимость от российского газа.
После начала спецоперации на Украине страны Европы наложили на РФ санкции. Среди запретов было введение потолка цен на российские нефть и газ. Россия приняла решение не поставлять энергоресурсы странам, поддержавшим эту инициативу. Из-за этого в Европе начался энергетический кризис.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы к совместным закупкам газа, при этом Евросоюзу уже удалось на две трети сократить зависимость от российского газа. Об этом она сообщила в своем Twitter (заблокирован на территории РФ). «Европейцы должны закупать газ вместе. Компании, совершающие закупки, должны создать консорциум», — считает глава ЕК», — заявила политик. Также она заявила, что ЕС удалось за восемь месяцев на две трети сократить зависимость от российского газа. После начала спецоперации на Украине страны Европы наложили на РФ санкции. Среди запретов было введение потолка цен на российские нефть и газ. Россия приняла решение не поставлять энергоресурсы странам, поддержавшим эту инициативу. Из-за этого в Европе начался энергетический кризис.