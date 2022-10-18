В ХМАО пенсионеры «Сургутнефтегаза» получили премии в честь юбилея компании

19 октября 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

Размер премии зависел от стажа работы в компании Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО компания «Сургутнефтегаз» выдала к своему юбилею премии от 50 до 10 тысяч рублей всем пенсионерам организации. Информация о выделении премии была размещена во внутреннем приказе компании, который имеется в распоряжении редакции URA.RU. «В связи с празднованием 45-летия со дня создания ПАО „Сургутнефтегаз“ приказываю. Оказать материальную помощь неработающим пенсионерам ПАО „Сургутнефтегаз“ проживающим на территории РФ, уволившимся в связи с выходом на страховую или трудовую пенсию по старости или по инвалидности до 30.09.2022 года в размере, определяемом исходя из стажа работы в ПАО „Сургутнефтегаз“», — говорится в документе компании. Самую большую премию получат сотрудники, отработавшие в компании свыше 45 лет. Им причитается 50 тысяч рублей. Тем, кто проработал от 20 до 30 лет в СНГ, получат по 30 тысяч рублей. От 5 до 20 лет — по 20 тысяч рублей. И самое маленькое вознаграждение в 10 тысяч рублей ждет всех, кто проработал в компании менее 5 лет. В компании «Сургутнефтегаз» журналисту URA.RU подтвердили, что премии пенсионерам действительно были. Но уточнять какие-либо детали не стали. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургут прилетели вице-премьер РФ Александр Новак и полпред УФО Владимир Якушев. Они вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой приняли участие в мероприятиях, посвященных 45-летнему юбилею «Сургутнефтегаза».

В ХМАО компания «Сургутнефтегаз» выдала к своему юбилею премии от 50 до 10 тысяч рублей всем пенсионерам организации. Информация о выделении премии была размещена во внутреннем приказе компании, который имеется в распоряжении редакции URA.RU. «В связи с празднованием 45-летия со дня создания ПАО „Сургутнефтегаз“ приказываю. Оказать материальную помощь неработающим пенсионерам ПАО „Сургутнефтегаз“ проживающим на территории РФ, уволившимся в связи с выходом на страховую или трудовую пенсию по старости или по инвалидности до 30.09.2022 года в размере, определяемом исходя из стажа работы в ПАО „Сургутнефтегаз“», — говорится в документе компании. Самую большую премию получат сотрудники, отработавшие в компании свыше 45 лет. Им причитается 50 тысяч рублей. Тем, кто проработал от 20 до 30 лет в СНГ, получат по 30 тысяч рублей. От 5 до 20 лет — по 20 тысяч рублей. И самое маленькое вознаграждение в 10 тысяч рублей ждет всех, кто проработал в компании менее 5 лет. В компании «Сургутнефтегаз» журналисту URA.RU подтвердили, что премии пенсионерам действительно были. Но уточнять какие-либо детали не стали. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургут прилетели вице-премьер РФ Александр Новак и полпред УФО Владимир Якушев. Они вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой приняли участие в мероприятиях, посвященных 45-летнему юбилею «Сургутнефтегаза».