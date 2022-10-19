Власти Херсона анонсировали ключевую битву за город

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Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, военные, танк, сво
ВС РФ в Херсоне готовы перейти в наступление, заявил Сальдо Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ в Херсоне готовы отразить удары украинской армии и перейти в наступление. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Сдавать Херсон Вооруженным силам Украины никто не планирует», — приводит цитату Сальдо агентство ТАСС. По его словам, в регионе готовы к отражению ударов украинской армии и переходу в наступление, но ждут отъезда мирных жителей.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов попросил жителей покинуть регион из-за угрозы обстрелов со стороны украинских войск. Администрация области также разослала жителям региона СМС-оповещения с просьбой покинуть город.

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Вооруженные силы РФ в Херсоне готовы отразить удары украинской армии и перейти в наступление. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Сдавать Херсон Вооруженным силам Украины никто не планирует», — приводит цитату Сальдо агентство ТАСС. По его словам, в регионе готовы к отражению ударов украинской армии и переходу в наступление, но ждут отъезда мирных жителей. Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов попросил жителей покинуть регион из-за угрозы обстрелов со стороны украинских войск. Администрация области также разослала жителям региона СМС-оповещения с просьбой покинуть город.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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