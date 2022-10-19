Власти Херсона анонсировали ключевую битву за город

ВС РФ в Херсоне готовы перейти в наступление, заявил Сальдо
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ в Херсоне готовы отразить удары украинской армии и перейти в наступление. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Сдавать Херсон Вооруженным силам Украины никто не планирует», — приводит цитату Сальдо агентство ТАСС. По его словам, в регионе готовы к отражению ударов украинской армии и переходу в наступление, но ждут отъезда мирных жителей.
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов попросил жителей покинуть регион из-за угрозы обстрелов со стороны украинских войск. Администрация области также разослала жителям региона СМС-оповещения с просьбой покинуть город.
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